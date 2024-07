Nederlander kan Oranje namens Engeland pijn doen in eventuele penaltyserie

Engeland heeft tijdens het EK in Duitsland nog niet bepaald weten te overtuigen met oogstrelend voetbal. Toch staan the Three Lions woensdagavond in de halve finale tegen Oranje. In de kwartfinale werd na strafschoppen afgerekend met Zwitserland, de Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink speelde daarbij een cruciale rol.

De oud-spits van onder meer AZ en Chelsea is een van de assistent-coaches in de staf van Gareth Southgate. Hij bereidt Engeland optimaal voor op strafschoppen. Dat de Engelsen hun hoofd koel hielden tijdens de beslissende strafschoppenserie komt mede door Hasselbaink, zo geeft aanvaller Phil Foden aan.

“Hasselbaink heeft ongelooflijk hard gewerkt met ons aan het nemen van strafschoppen. Na elke training deed hij dat voor het geval het op een strafschoppenserie zou aankomen”, zegt de Engels international in een radio-interview met BBC 5 Live.

Foden is louter lovend over Hasselbaink, die zelf 23 keer uitkwam voor het Nederlands elftal en daarin goed was voor 9 treffers. De aanvaller werd zelf tijdens de verlenging tegen de Zwitsers gewisseld, maar zag zijn ploeggenoten vervolgens tijdens de penaltyserie het verschil maken.

“Dat deden ze dankzij Jimmy Floyd Hasselbaink. Iedere speler was echt vol vertrouwen. Ze knalden ze achter elkaar binnen”, vervolgt Foden. “Kijk, Jimmy heeft heel veel ervaring, heeft als speler alles meegemaakt en weet waarover hij praat. Hij besloot een aantal van ons apart te nemen na bepaalde trainingen om op strafschoppen te oefenen.”

De 24-jarige Foden ziet dat op het gebied van het oefenen op strafschoppen door de jaren heen iets is veranderd bij de Engelse nationale ploeg. “Toen ik net bij het Engelse elftal kwam, vond ik dat we er veel te veel op oefenden en er was ook helemaal geen coach die zo’n sessie vorm gaf of zelf iets liet zien. Nu hebben we Jimmy daarvoor en die laat er steeds een paar nemen. Doe het niet oneindig, zegt hij. Kies je hoek en blijf bij die hoek. Er is best wat werk mee gemoeid om de goede balans te vinden.”

