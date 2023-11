Nederland moet vrezen voor zware EK-poule, maar kan nog stijgen in Potindeling

Het Nederlands elftal moet rekening houden met een lastige loting voor EURO 2024. Oranje kwalificeerde zich zaterdag door te winnen van Ierland (1-0) en zit virtueel in Pot 3 bij de loting, maar zou met een zege op Gibraltar nog kunnen doorstoten naar Pot 2. De topfavorieten voor de EK-zege zitten in Pot 1.

Anders dan bij het Europees clubvoetbal, kijkt de UEFA voor de potindeling van de loting voor EURO 2024 alleen naar de resultaten in de kwalificatiecyclus. Er wordt een ranglijst opgemaakt van alle kwalificatiepoules bij elkaar. De groepswinnaars komen daarbij het eerst aan bod, daarna de nummers twee. Bij poules met zes landen worden de resultaten tegen de hekkensluiter niet meegenomen, om zo het verschil met de groepen die uit vijf landen bestaan te compenseren.

Duitsland is als gastland zeker van Pot 1 en wordt op dit moment vergezeld door Portugal, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en Spanje. Ook in Pot 2 zitten (virtueel) met Belgi√ę en Denemarken gevaarlijke tegenstanders.

Nederland komt nu uit in Pot 3 en moet twee landen passeren om op te schuiven naar Pot 2. Met een afsluitende uitwedstrijd tegen Gibraltar in het vooruitschiet, heeft Oranje nog volop kansen om te stijgen. Nederland zit in een poule met vijf landen, dus alle resultaten tellen mee voor de potindeling. Kroati√ę en Itali√ę zijn nog niet zeker van hun EK-ticket, maar zouden gezien de huidige standen in Pot 3 belanden bij Nederland.

In Pot 4 komen in ieder geval drie landen terecht die zich pas in het voorjaar van 2024 zullen kwalificeren via de play-offs van de Nations League.

Bij de loting op zaterdag 2 december om 18:00 uur in Hamburg wordt uit iedere Pot een land gehaald. De vier landen die daaruit komen vormen dan samen een EK-poule. Op het toernooi stoten de nummers één en twee sowieso daar naar de achtste finale, terwijl ook de vier beste nummers drie zich kwalificeren voor de knock-outfase.

Virtuele potindeling loting EURO 2024 (* = al gekwalificeerd)

Pot 1

Duitsland*

Portugal*

Frankrijk*

Engeland*

Oostenrijk*

Spanje*

Pot 2

Turkije*

Denemarken*

Hongarije*

Albani√ę*

Roemeni√ę*

Belgi√ę*

Pot 3

Schotland*

Nederland*

Kroati√ę

Itali√ę

Servi√ę

Sloveni√ę

Pot 4

Slowakije*

Tsjechi√ę

Zwitserland*

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs

Winnaar play-offs