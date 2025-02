Nederland lijkt Portugal definitief te hebben afgeschud op coëfficiëntenranglijst

De Nederlandse clubs hebben deze week andermaal uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. Door de zege van PSV én de plaatsing van PSV, Feyenoord, AZ en Ajax voor de achtste finales, loopt nummer zes Nederland verder uit op nummer zeven Portugal.

Een overwinning in een Europese competitie levert twee punten op, een gelijkspel één punt, een verlies nul punten. Bovendien krijgt elk team dat zich deze week wist te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League 1,5 bonuspunt, terwijl dat in het geval van de Europa League 1 bonuspunt is en bij de Conference League 0,5 bonuspunt.

Het totaal aantal punten dat een land deze week heeft behaald, moet vervolgens worden gedeeld door het aantal clubs van dat land dat aan het begin van dit seizoen actief was in Europa.

Nederland deze week: +1,500

Nederland zag deze week Feyenoord gelijkspelen bij AC Milan (1-1), maar zich zodoende wel plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Dat lukte PSV ook, na een overwinning op Juventus (3-1).

Ook Ajax en AZ plaatsten zich voor de achtste finales, maar dan in de Europa League. Ajax verloor wel van Union Sint-Gillis (1-2), terwijl AZ met 2-2 gelijkspeelde bij Galatasaray. FC Twente werd uitgeschakeld na een nederlaag bij FK Bodø/Glimt (5-2).

Dit alles betekent dat Nederland deze week 9 punten behaalde. Dat moet worden gedeeld door 6 (het aantal clubs waarmee Nederland aan het begin van dit seizoen actief was in Europa), en komt dus neer op een coëfficiënt van 1,500.

Portugal deze week: +0,700

Portugal kende een moeizame week in Europa. Benfica haalde de achtste finales in de Champions League nog wel tegen AS Monaco (3-3), maar Sporting Portugal werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund (0-0).

In de Europa League vloog FC Porto eruit tegen AS Roma, waardoor Portugal nog slechts twee Europese deelnemers over heeft: naast Benfica gaat het om Vitória Guimarães, dat al verzekerd was van een plek bij de laatste zestien in de Conference League.

Zo behaalde Portugal deze week 3,5 punten. Gedeeld door het aantal clubs waarmee het dit seizoen startte in Europa (5) komt neer op een coëfficiënt van 0,700.

Frankrijk deze week: +0,643

Frankrijk zag deze week AS Monaco (3-3 tegen Benfica) worden uitgeschakeld, terwijl Paris Saint-Germain juist doorging ten koste van Stade Brest: 7-0.

In de Europa League en Conference League was er deze week geen Franse club actief. Wel plaatsten Lille OSC en Olympique Lyon zich eerder al rechtstreeks voor de achtste finales van respectievelijk de Champions League en Europa League.

Dat alles betekent dat Frankrijk deze week 4,5 punten behaalde. Gedeeld door 7, is een coëfficiënt van 0,643.

België deze week: +1,700

Nederland is genoodzaakt om met een schuin oog alvast te kijken naar België, dat nu nog op een enorme achterstand staat maar de laatste jaren met rasse schreden dichterbij komt. België beleeft opnieuw een gigantisch sterk Europees jaar.

Deze week plaatste Club Brugge zich voor de achtste finales van de Champions League, na een 1-3 zege bij Atalanta. Union won van Ajax (1-2), maar werd wel uitgeschakeld in de Europa League. Dat laatste gold ook voor RSC Anderlecht (2-2 tegen Fenerbahçe).

In de Conference League won AA Gent van Real Betis (0-1), maar de ploeg is wel uitgeschakeld. Cercle Brugge komt wel in actie in de achtste finales, doordat de club zich al rechtstreeks wist te plaatsen.

In totaal behaalde België deze week 8,5 punten. Gedeeld door 5, is een coëfficiënt van 1,700. Iets meer dan Nederland dus.

Huidige coëfficiëntenranglijst

1. Engeland: 106,625

2. Italië: 93,543

3. Spanje: 89,597

4. Duitsland: 83,597

5. Frankrijk: 70,022

6. Nederland: 66,650

7. Portugal: 62,066

8. België: 56,450

9. Tsjechië: 43,900

10. Turkije: 43,500