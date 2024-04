Nederland daalt op FIFA-ranking, Duitsland de grote winnaar

Nederland is op de nieuwe FIFA-ranking gedaald naar de zevende plek. Portugal neemt de zesde plaats over van Oranje.

Portugal verzamelde sinds de laatste tussenstand in februari meer punten. Zo werd er gewonnen van Zweden (5-2) en verloren van Slowakije (0-1). Terwijl Nederland, ondanks de overwinning op Schotland (4-0) en het verlies tegen Duitsland (2-1), juist punten verloor. Nederland behoort al een geruime tijd tot de tien beste landen in de wereld. De laatste keer dat Oranje hoger stond, was in 2015 (plek vijf).

Duitsland en de Verenigde Staten zijn de grote klimmers in de ranglijst. Het laatstgenoemde land won onlangs de Nations League, terwijl onze oosterburen sinds 2018 de klim naar de top tien hebben ingezet.

België passeert Engeland en is daarmee de nieuwe nummer drie. Beide ploegen speelden in de vorige interlandperiode tegen elkaar, maar moesten genoegen nemen met een remise. België sprokkelde meer punten bij elkaar door gelijk te spelen tegen Ierland (0-0), terwijl Engeland met 0-1 van Brazilië verloor.

De volgende lijst wordt gepubliceerd op 20 juni, tijdens het EK. Bij het toekennen van de punten wordt er rekening gehouden met allerlei zaken. Zo speelt vanzelfsprekend het resultaat van de wedstrijd een rol, maar ook de sterkte van de tegenstander en het belang van het duel. Een wedstrijd op het EK weegt dus zwaarder dan een oefenduel.

