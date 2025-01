Nationaliteiten van nieuwe Vitesse-eigenaars onthuld: onder meer twee oud-profs betrokken

Langzaam maar zeker wordt meer bekend over de identiteit van de vijf personen die als collectief Vitesse in handen kregen afgelopen week. Snel na de aankondiging van de overname werd duidelijk dat het vijf niet-Nederlandse investeerders betreft, maandagmiddag onthult Jeroen Kapteijns van De Telegraaf hun precieze nationaliteiten en laat hij weten dat er gestreefd wordt naar een nadere kennismaking gedurende de komende week.

Vrijdag meldde Vitesse het voor zichzelf en diens fans heuglijke nieuws. Vijf aandeelhouders, met ieder een minderheidsbelang, namen de schuld aan Coley Parry's Common Group over en zetten deze om in aandelen. Hiermee is de proflicentie en zodoende het voortbestaan van de club veiliggesteld.

Over de identiteiten van de leden van het kwintet werd bewust niks bekendgemaakt. "De nieuwe aandeelhouders kiezen er expliciet voor om zichzelf persoonlijk voor te stellen aan de achterban en stakeholders van Vitesse. Dit gebeurt op zeer korte termijn. Tot dat moment zal het vijfmanschap achter de schermen blijven", zo verklaarde Vitesse op de clubkanalen.

Inmiddels weet Kapteijns dus de nationaliteiten van het vijftal. Hij schrijft op X dat het gaat om twee Amerikanen, evenveel Duitsers en een enkele Engelsman.

Hij voegt daaraan toe dat twee van de vijf aandeelhouders voormalig profvoetballers zijn. "Dus wel mensen met enige kennis van het wereldje", vermoedt de journalist.

"Het streven is om de vijf nieuwe aandeelhouders van Vitesse deze week (mogelijk woensdag) te presenteren." Lang zullen de Vitesse-fans dus vermoedelijk niet meer hoeven te wachten op een kennismaking met de investeerders.

Aan ambitie is in elk geval geen gebrek bij het kwintet. "De investeerders willen de club in rap tempo opbouwen”, aldus algemeen directeur Edwin Reijntjes tegenover De Gelderlander. “Vitesse moet volgend jaar terug naar de Eredivisie en dan gaan meespelen om Europees voetbal. De investeerders weten dat met Europees voetbal geld te verdienen is met Vitesse. Dus dat is hun doel.”