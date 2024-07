Napoli is transfergeruchten over Mario Hermoso beu en rekent af met Italiaanse krant Tuttosport

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Napoli, dat helemaal klaar is met de geruchten van Tuttosport.

In de afgelopen weken schreef de Italiaanse krant meermaals dat Napoli bezig is met Mario Hermoso. De 29-jarige verdediger zit momenteel zonder club, nadat zijn contract bij Atlético Madrid deze zomer afliep. Door een tweet van Napoli is inmiddels duidelijk geworden dat de Madrileen zijn carrière niet in Napels vervolgt.

Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 24, 2024

Napoli maakt via X een statement tegen de geruchten van Tuttosport, dat al niet bekendstaat als de betrouwbaarste bron in Italië. “Tuttosport blijft maar praten over Hermoso naar Napoli, maar de verdediging is al compleet met de komst van Marín en Buongiorno. Hermoso behoort helemaal niet tot de doelwitten van Napoli.”

Napoli kocht eerder deze zomer Rafa Marín, die voor 12 miljoen euro overkwam van Real Madrid. Voor Alessandro Buongiorno van Torino werd liefst 35 miljoen euro betaald. Hermoso, die volgens Transfermarkt liefst 25 miljoen euro waard is, zal dus op zoek moeten naar een andere club.

