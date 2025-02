Napoli gaat niet meer voor Noa Lang: Franse attractie moet naar de Serie A komen

Napoli werkt aan de komst van Allan Saint-Maximin, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. De Italiaanse club wil de 27-jarige Fransman overnemen van Al-Ahli, dat in gesprek is met Fenerbahçe om de huurovereenkomst van de buitenspeler te beëindigen.

Saint-Maximin speelt dit seizoen op huurbasis voor Fenerbahçe. De rechtspoot zou zijn avontuur in Turkije graag afkappen voor een dienstverband in de Serie A. Een deal is echter behoorlijk complex.

Allereerst moet Fenerbahçe akkoord gaan met het beëindigen van de huurdeal, waarna ook Al-Ahli en Napoli nog overeen moeten komen. Saint-Maximin zelf heeft zijn jawoord wel al gegeven aan I Partenopei.

Saint-Maximin kwam dit seizoen 1.455 minuten in actie namens Fenerbahçe, verdeeld over 24 officiële wedstrijden. Daarin was de technischvaardige buitenspeler goed voor 3 doelpunten en 4 assists.

Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen. Turkse clubs hebben nog tot en met 11 februari om spelers aan te trekken en in te schrijven voor de Süper Lig.

Napoli ziet in Saint-Maximin de opvolger van Khvicha Kvaratskhelia (23), die voor 70 miljoen euro naar Paris Saint-Germain is vertrokken. Eerder was PSV’er Noa Lang (25) in beeld om de Georgiër op te volgen, maar de Eindhovenaren zitten te hoog in de boom wat betreft de vraagprijs.

Zodoende lijkt de spraakmakende Lang het seizoen af te maken in het Philips Stadion. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft Lang zelfs al geaccepteerd dat de transfer niet gaat plaatsvinden.