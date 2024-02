NAC weet eindelijk weer te winnen; verliezend Jong Ajax slikt geweldig doelpunt

NAC Breda heeft maandagavond eindelijk weer eens weten te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. De 2-3 zege op Jong AZ was pas de tweede overwinning in 2024. Jong Ajax verloor tegelijkertijd met 0-3 van Telstar. Youssef El Kachati was verantwoordelijk voor het slotakkoord met een geweldig afstandsschot.

Jong Ajax - Telstar 0-3

De Amsterdamse beloften begonnen met een vrij sterke basiself aan het competitieduel met Telstar. Ar'Jany Martha, Kian Fitz-Jim, Jaydon Banel, Julian Rijkhoff en Amourricho van Axel-Dongen konden allen rekenen op een basisplaats. Telstar kwam echter met een klein kwartier op voorsprong, nadat de bal op de stip ging vanwege een overtreding op Danzell Gravenberch. De spits ging zelf achter de bal staan en faalde niet: 0-1.

Tim van de Loo verdubbelde halverwege de eerste helft de marge. Ajax kreeg de bal niet weg uit de eigen doelmond, waarna de middenvelder het laatste zetje gaf. In het tweede bedrijf zou het nog erger worden voor Jong Ajax. Met een even knappe als fraaie knal van enorme afstand bepaalde El Kachati de eindstand op 0-3.

Een ???????????????????????? goal van afstand van Youssef El Kachati! ????#jajtel — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2024

Jong AZ - NAC Breda 2-3

NAC Breda heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om een play-off-plek in de Keuken Kampioen Divisie. Het spel was niet altijd groots, maar de Bredanaars rekenden af met de beloften van AZ. In de eerste helft mocht clubtopscorer Dominik Janosek aanleggen vanaf elf meter na een overtreding in het strafschopgebied: 0-1.

Vroeg in het tweede bedrijf kwamen de Alkmaarders langszij via Denso Kasius, die vanuit een vrije trap in één keer op doel schoot en daarmee NAC-doelman Roy Kortsmit verraste: 1-1. Zo'n tien minuten later herstelden de bezoekers de voorsprong via Aimé Omgba (1-2), alvorens Jan Van den Bergh nog eens tien minuten later uit een vrije trap van Janosek de 1-3 binnenwerkte. Vlak voor tijd werd het nog spannend. Na een fraaie dieptepass kon Ernest Poku in de een-op-een de 2-3 op het scorebord zetten. De overwinning van NAC kwam echter niet meer in gevaar.

Jong PSV - FC Dordrecht 0-1

De Eindhovense beloften traden aan met een voor Keuken Kampioen Divisie-begrippen ijzersterke defensie. Shurandy Sambo, Armel Bella-Kotchap en CJ Egan-Riley hadden alle drie een basisplek. De verdedigers gingen een relatief makkelijke avond tegemoet. De grootste kans van de wedstrijd was lange tijd voor Jong PSV, maar Jesper Uneken zag zijn poging gekeerd worden door Luca Plogmann.

In de slotfase was het met name de uitploeg die op zoek was naar een treffer en die zou Dordrecht uiteindelijk ook vinden. In de 81ste minuut ging het mis in de opbouw bij Jong PSV, waarbij Egan-Riley de bal met een slechte inspeelpass inleverde. Eén steekbal van Korede Osundina later stond Shiloh 't Zand oog in oog met Niek Schiks: 0-1. Daarmee stond ook gelijk de eindstand op het scorebord.

Jong FC Utrecht - TOP Oss 0-3

TOP Oss kreeg halverwege de eerste helft een reuzenkans om de score te openen. Arthur Allemeersch kreeg de bal vanaf vijf meter echter niet tussen de palen. De ban werd na rust alsnog gebroken door de bezoekers. Na een fout achterin de defensie van Jong FC Utrecht kon Konstantinos Doumtsios de bal oppikken. Vanaf buiten de zestien vond hij fraai de verre hoek: 0-1. Abel Stensrud was na een uur spelen verantwoordelijk voor de 0-2 door op schitterende wijze de kruising te vinden. In de slotminuten bepaalde de Noorse spits de eindstand op 0-3.

