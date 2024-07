NAC-speler ligt op ramkoers met club; haalt publiekelijk uit naar Van Hooijdonk

Aimé Omgba ligt op ramkoers met zijn club NAC Breda. De aanvallende middenvelder kon de afgelopen periode voor 2,5 miljoen euro vertrekken naar KAA Gent, maar de Bredanaars gingen niet akkoord. Omgba beweert dat er vanuit de clubleiding beloofd is mee te werken aan een transfer en is dan ook woest over de gang van zaken, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Op vrijdag communiceerde NAC nog dat het de eenzijdige optie in het contract van de talentvolle speler had gelicht. Omgba ligt daardoor tot medio 2026 vast in het Rat Verlegh Stadion en ziet zijn salaris aanzienlijk stijgen.

Echter, bij Gent zou hij het vijfvoudige van dat nieuwe salaris kunnen opstrijken, aldus de middenvelder zelf. "Ik krijg sterk het gevoel dat NAC mij als een product ziet", zegt Omgba over de afgeketste transfer. Dat gevoel zou zijn ontstaan na een gesprek met Pierre van Hooijdonk, RvC-lid in Breda.

"Hij zegt dat dit puur zakelijk is. Je ziet ook hoe ze met Jean-Paul van Gastel omgingen. Ze gunden hem de transfer naar Besiktas niet, maar namen later alsnog afscheid", legt Omgba uit. "En assistent-trainer Rogier Molhoek werd via de telefoon ontslagen. Ik ben een gevoelsmens en ik vind dit helemaal niks."

De geboren Leidenaar meent dat Van Hooijdonk 'geen enkel oog voor zijn medemens heeft'. "Met het in het openbaar moeten aanbieden van excuses aan Maurice Steijn heeft hij al laten zien niet met mensen te kunnen omgaan."

"Ik ben transfervrij naar NAC Breda gekomen, heb altijd alles voor de club gegeven en bijgedragen aan de promotie. Nu krijg ik te horen dat het puur business is. Door de handelswijze van de club heeft Gent de stekker uit de transfer getrokken", aldus Omgba, die spelers vervolgens afraadt voor NAC te komen spelen.

Volgens Omgba heeft Peter Maas, technisch directeur van NAC, aan zijn moeder beloofd dat er medewerking verleend zou worden indien een 'mooie transfer' gemaakt kon worden. "Maar in plaats daarvan communiceerden ze lange tijd niet met Gent. Ze wilden niet eens het gesprek aangaan."

Reacties NAC en Van Hooijdonk

In een reactie aanontkent Maas dat hij heeft toegezegd dat een er meegewerkt zou worden aan een transfer van Omgba. Delaat daarnaast weten 'verbaasd en teleurgesteld' te zijn over het advies dat de jongeling geeft. Van Hooijdonks reactie kwam via een woordvoerder: "Pierre is toezichthouder bij NAC, daarmee niet verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en in dat kader dus ook geen woordvoerder."

