NAC Breda maakt komst nieuwe aanvaller op wel heel bijzondere manier bekend

NAC Breda heeft zich versterkt met Raul Paula. De twintigjarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van VfB Stuttgart. De bekendmaking van de Bredase club was echter wel opmerkelijk te noemen. NAC publiceerde namelijk zijn lijst met rugnummers voor komend seizoen, waarop de naam van Paula stond.

Paula is een speler die op meerdere posities terecht kan, maar lijkt door NAC vooral gehaald voor de spits- en linksbuitenpositie, zo meldt Voetbal International.

De bekendmaking van Paula was een hele bijzondere. NAC publiceerde maandag de officiële rugnummers voor het komend seizoen, waarbij Paula nummer 11 toegewezen had gekregen. Niet veel later werd de regel weggehaald door de club.

De veelzijdige Paula doorliep de jeugdopleiding bij Stuttgart, maar wist nooit door te breken in de hoofdmacht. Vorig seizoen behoorde hij slechts enkele keren tot de wedstrijdselectie van de eerste ploeg, maar tot speelminuten kwam hij niet.

Afgelopen seizoen werkte Paula zijn wedstrijden af in het tweede elftal van Stuttgart, dat actief is in de Regionalliga. In 33 wedstrijden was hij goed voor 15 doelpunten en zeven assists.

In Stuttgart beschikte Paula nog over een contract tot medio 2026, maar toch lijkt NAC de Duitser met Portugese roots transfervrij over te kunnen nemen. Wel zouden de Bredanaars in de toekomst een deel van een eventuele transfersom aan Stuttgart moeten afstaan, zo meldde journalist Joost Blaauwhof eerder.

Paula is mogelijk een speler die ook het vertrek van Aimé Omgba op kan vangen. De creatieve middenvelder zag afgelopen week een transfer naar de Belgische Pro League klappen en meldde zich vervolgens ziek voor de training. Omgba stuurt alsnog aan op een vertrek uit Breda en moet NAC een recordbedrag gaan opleveren.

