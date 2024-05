NAC Breda laat Emmen kansloos en is twee wedstrijden verwijderd van Eredivisie

NAC Breda heeft zich ten koste van FC Emmen geplaatst voor de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De Bredanaars, die in het heenduel niet verder kwamen dan 1-1, waren in Drenthe vrijwel de hele wedstrijd de betere partij en wonnen met 0-3 dankzij treffers van Sigurd Haugen, Jan Van den Bergh en Roy Kuijpers. In de finale, over twee duels, treft NAC Excelsior of ADO Den Haag.

NAC dicteerde het tempo vanaf het begin. De Bredanaars wisten zich in de achtste minuut bijna te belonen, toen Fredrik Oldrup Jensen uit een hoekschop tegen de paal kopte. Na twaalf minuten spelen was het alsnog raak voor NAC.

Haugen legde de bal met de borst klaar voor Aime Omgba, die op zijn beurt weer naar Haugen passte. De Noorse spits liet de bal even voor zich uit rollen en vond de linkerhoek vervolgens met een overtuigende lage uithaal: 0-1.

Een andere man in vorm bij NAC, Dominik Janosek, krulde de bal enkele minuten later perfect voor het doel van Emmen. Van den Bergh verscheen bij de eerste paal, troefde Mike te Wierik af en kopte raak in de verre hoek: 0-2.

NAC ondervond weinig weerstand van Emmen, dat moeite had om onder de druk van de bezoekers uit te komen. Vlak voor rust ontsnapte NAC, toen Janosek hard op de enkel van Te Wierik ging staan en wegkwam met geel. Scheidsrechter Rob Dieperink en VAR Allard Lindhout zagen geen reden om de rode kaart te trekken.

???? Dominik Janošek krijgt geel na een forse overtreding op Mike te Wierik… Had de VAR hier moeten ingrijpen? ????#emmnac — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2024

Dramatisch uitverdedigen van Omgba leverde Emmen enkele minuten na rust plotseling een prima kans op. Piotr Parzyszek onderschatte echter hoeveel tijd hij had en schoot gehaast een meter naast het doel van Pepijn van de Merbel.

Het tweeluik was even later alsnog beslist. Kuijpers, die niet goed in de wedstrijd zat, sneed langs Jeff Hardeveld en besloot van een meter of dertig uit te halen. De bal zeilde schitterend in de kruising: 0-3. De 0-4 leek snel te volgen, maar wegens buitenspel ging daar alsnog een streep doorheen.

?????? ???????????????? ?? Wat een beauty van een goal ?? FC Emmen - NAC Breda: 1-4 over twee wedstrijden — ESPN NL (@ESPNnl) May 25, 2024

In een laatste poging de finale te bereiken trok Emmen nog naar voren en kreeg Maarten Pouwels de kans om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. De invaller kreeg echter niet genoeg kracht achter zijn kopbal van een meter of vier van het NAC-doel, waardoor Van de Merbel simpel kon redden. Emmen wist in het restant geen mirakel meer te bewerkstelligen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties