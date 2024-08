NAC Breda is overtuigd en pikt beoogd basisspeler op uit Duitsland

NAC Breda gaat zich versterken met centrumverdediger Leo Greiml, zo meldt Voetbal International. De 23-jarige Oostenrijker komt over van Schalke 04 en tekent, als hij zijn medische keuring doorstaat, een tweejarig contract bij de promovendus.

Greiml is de volgende welkome defensieve versterking voor NAC, dat aanvoerder Cuco Martina transfervrij zag vertrekken uit het Rat Verlegh Stadion. Eerder nam de club al Luxemburgs international Enes Mahmutovic over van CSKA-Sofia om het gat van de vertrokken Martina helpen op te vullen.

Duidelijk was dat NAC nog een centrale verdediger en een rechtsback wilde aantrekken en met de aanstaande komst van Greiml is de eerste vacature vervuld. Bronnen melden aan Voetbal International dat Greiml wordt gezien als 'absolute versterking' voor de basisopstelling.

Greiml brak op zijn zeventiende door bij de Oostenrijkse topclub Rapid Wien. Het leverde hem in de zomer van 2022 een transfer op naar Schalke, waar blessureleed zijn ontwikkeling remde. Het afgelopen seizoen kwam hij niet in actie door een kruisbandblessure, die hij in juli vorig jaar opliep.

Greiml, die in Gelsenkirchen als basisspeler begon, kwam in totaal tot slechts zeven officiële duels voor die Königsblauen. Inmiddels is Greiml weer topfit verklaard en NAC heeft zijn fysieke status uitvoerig bekeken. De Bredanaars zijn overtuigd geraakt en zijn komst is nu op een haar na rond.

Voor de rechtsbackpositie zoekt technisch directeur Peter Maas nog een concurrent voor jeugdspeler Cherrion Valerius. Feyenoorder Antef Tsoungui is één van de kandidaten, maar de Rotterdammers hebben geen haast met het verhuren van de 21-jarige Belg.

Naast Greiml staat ook Raul Paula op het punt om zijn transfer naar NAC af te ronden. Paula, een nummer 10, komt over van VfB Stuttgart. Aimé Omgba, die zich ziekmeldde na zijn afgeketste transfer naar KAA Gent, heeft zich weer bij de club gemeld en traint individueel. Omgba is nog niet welkom bij de groepstraining.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!