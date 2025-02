Feyenoord heeft dinsdag getraind zonder In-beom Hwang, zo meldt RTV Rijnmond. Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaan woensdagavond dus niet in actie zal komen in het Champions League-duel met AC Milan.

Hwang kwakkelt al langer met blessureleed. De middenvelder kon tijdens de Klassieker (1-2 verlies) slechts een half uur spelen en kwam ook niet ongeschonden uit de strijd tegen Sparta (3-0 winst).

Nu lijkt het er dus op dat de eerste wedstrijd van het Champions League-tweeluik met de Milanezen te vroeg komt voor de 26-jarige controleur.

Wel lijkt het erop dat de Stadionclub spoedig een beroep kan doen op Calvin Stengs. De middenvelder annex aanvaller raakte drie weken geleden geblesseerd aan zijn hamstring, maar heeft dinsdag een deel van de training meegedaan. Of hij woensdag kan spelen is onbekend.

Naast Hwang ontbraken ook Gernot Trauner en Bart Nieuwkoop op het trainingsveld. Van de eerstgenoemde was al bekend dat hij langer uit de roulatie zou liggen met blessureleed. Van Nieuwkoop is het niet bekend waarom hij niet meetrainde.

Wel is er ook goed nieuws voor de Rotterdammers. De van Le Havre overgenomen Oussama Targhalline maakte wel deel uit van de groep. Zijn papieren zijn dus in orde.

Feyenoord trapt woensdag om 21:00 uur in de Kuip af tegen Milan. Een week later staat de return in San Siro op het programma. Die wedstrijd begint om 18:45 uur.