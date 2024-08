Na zoveel duels wordt de optie tot koop voor Ajax-aanvaller Carlos Forbs definitief

In de huurdeal die Ajax heeft gesloten met Wolverhampton Wanderers over Carlos Forbs zit een verplichte optie tot koop onder voorwaarden, zo meldt De Telegraaf. Indien de twintigjarige linksbuiten in tien Premier League-duels in de basis start, moeten the Wolves hem definitief overnemen.

Ajax schrijft in eerste instantie een huursom van 2,5 miljoen euro bij. Daarnaast neemt Wolverhampton het salaris van 1,5 miljoen euro van Forbs over.

Er zit een optie tot koop van 13,5 miljoen euro in de huurovereenkomst. Die wordt verplicht indien Forbs in tien competitieduels in de basis start bij the Wolves.

Ajax en Wolverhampton voeren een race tegen de klok om de transfer van Forbs op tijd af te ronden. Vrijdag is Deadline Day voor het Engels voetbal, waardoor Wolverhampton tot 23:59 uur heeft om de huurtransfer af te ronden.

Op dit moment werken de juristen van beide clubs hard om al het papierwerk in orde te maken. Forbs werd vrijdagavond al gekeurd door the Wolves.

Forbs speelt sinds een jaar voor Ajax. De linksbuiten werd op voorspraak van voormalig directeur Sven Mislintat voor 14 miljoen euro exclusief bonussen overgenomen van Manchester City. Het bedrag zou kunnen oplopen tot 19 miljoen euro.

In Amsterdam wist Forbs geen moment te overtuigen. Na 38 officiële duels staat de aanvaller op 3 goals en 5 assists.