De KNVB wil haar uitvalsbasis elders dan in Zeist vestigen, omdat de voetbalbond wil uitbreiden. Sinds die aankondiging hebben de nodige gemeenten zich kandidaat gesteld om als nieuwe thuisbasis te fungeren.

De KNVB loopt al langer met het plan rond om Zeist te verlaten. De gemeente en de bond kwamen niet overeen tot een uitbreidingsplan en zodoende is de KNVB, die 'internationaal topsport wil kunnen blijven bedrijven' op zoek naar een nieuwe locatie.

Zestig jaar lang was Zeist de uitvalsbasis van de bond, maar daar gaat op termijn verandering in komen. Rotterdam meldde zich reeds met een concreet plan. Het legde samen met de gemeente Barendrecht een optie op tafel.

Daarbij hebben ze het Zuidelijk Randpark grenzend aan Rotterdam-Zuid op het oog als locatie voor de KNVB. Ze zijn echter niet de enige concrete kandidaten. Ook Noordwijk, Alkmaar en Oisterwijk hebben concrete ideeën als nieuwe standplek voor de bond.

Noordwijk is geen onbekende plek voor de KNVB. Lang was Noordwijk aan Zee de locatie waar de Oranje-internationals zich voorbereidde op aankomende interlands. Afgelopen jaren deed de selectie dat echter ook 'gewoon' vanuit Zeist.

"Vanwege de lange geschiedenis die Noordwijk heeft met de KNVB en het Nederlands elftal, zouden we een logische plek zijn voor de KNVB Campus", laat wethouder Sport Dennis Salman op de website van de gemeente Noordwijk weten.

Ook in Alkmaar heeft men een concrete locatie in gedachten om de ambities van de KNVB te verwezenlijken. "De gemeente Alkmaar heeft hiervoor een locatie gevonden tussen de golfbaan Sluispolder en het Olympiapark. Deze plek biedt alle ruimte voor de gevraagde velden en faciliteiten in een groene, parkachtige omgeving."

Het rijtje kandidaten houdt daarbij niet op. Van Almere, Lelystad en Breda is namelijk eveneens bekend dat zij interesse hebben om de KNVB te gaan huisvesten. Volgende maand gaat de bond met vijf partijen in gesprek.