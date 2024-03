Na Bayern blameert ook Gladbach zich in beker tegen club uit 3. Bundesliga

1. FC Saarbrücken staat in de halve finale van de DFB-Pokal. De nummer negen in de 3. Bundesliga won dinsdagavond op eigen veld met 2-1 van Borussia Mönchengladbach. Saarbrücken verraste eerder in het Duitse bekertoernooi al vriend en vijand door Bayern München en Eintracht Frankfurt uit te schakelen.

Saarbrücken kende tegen Gladbach nog wel een valse start. Robin Hack opende na acht minuten namelijk al de score namens de bezoekers in het Ludwigsparkstadion. Lang hoefde men echter niet te treuren, want Mohamed Amine Naïfi trok de stand drie minuten later gelijk. De bekerkraker leek op een verlenging af te stevenen, maar dan was buiten Kai Brünker gerekend. Hij tekende na een vlotte aanval in de 93ste minuut voor de 2-1.

Wat volgde waren doldwaze vreugdetaferelen op de tribune en op het vel en ongeloof bij de spelers van Gladbach. Saarbrücken schakelde opnieuw een club uit de Bundesliga uit en mag zich nu opmaken voor de halve finale. Op 2 april is 1. FC Kaiserslautern uit de 2. Bundesliga de tegenstander. in de andere halve finale stuit Bayer Leverkusen op Fortuna Düsseldorf. Een club uitkomend op het derde niveau in Duitsland wist overigens nog nooit de nationale beker te veroveren.

A cup run that's not even possible in Career Mode ?? 3rd tier Saarbrücken have knocked out Bayern Munich, Frankfurt and Gladbach and are now in the semi-final ?? Next up: Kaiserslautern from the 2nd Bundesliga ??pic.twitter.com/GSkmqkBmOL — RaatjeFC (@RaatjeFC) March 12, 2024

1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach 2-1

8' 0-1 Robin Hack (assist: Franck Honorat)11' 1-1 Mohamed Amine Naïfi90' 2-1 Kai Brünker (assist: Fabio Di Michele Sanchez)