Myron Boadu maakt zesde én zevende Bundesliga-treffer, maar baalt om meerdere redenen flink

Myron Boadu heeft een wedstrijd van uitersten beleefd. De spits van VfL Bochum maakte in de degradatiekraker tegen Holstein Kiel zijn zesde en zevende Bundesliga-treffer van het seizoen, maar moest het veld nog voor rust geblesseerd verlaten én zag Bochum de voorsprong na rust uit handen geven: 2-2. Bochum blijft daardoor met elf punten de hekkensluiter, terwijl Kiel twee punten meer heeft en op plek zeventien ook op een degradatieplaats staat.

Bijzonderheden:

Bochum, met naast Boadu ook ex-Vitesse-sterren Maximilian Wittek en Matús Bero in de basis, kon de wedstrijd haast niet slechter beginnen.

Een voorzet vanaf links kwam op de arm van Felix Passlack terecht, waardoor Kiel al in de derde minuut een strafschop kreeg. Steven Skrzybski benutte het buitenkansje: 1-0.

De achterstand deerde Bochum opvallend genoeg weinig. De bezoekers waren de betere partij in de eerste helft en kwamen tien minuten voor rust op gelijke hoogte.

Bero had een fraaie dieptepass in huis op Boadu, die het vanuit een moeilijke hoek in de korte hoek probeerde. Doelman Timon Weiner had geen antwoord op het schot van de Amsterdammer: 1-1.

Slechts twee minuten later greep Bochum de leiding. Een voorzet van Wittek belandde bij de tweede paal bij Passlack, die terugkopte op Boadu en laatstgenoemde van dichtbij zag afronden: 1-2.

Toch eindigde de eerste helft in mineur voor Boadu, die last kreeg van zijn hamstring en werd afgelost door Moritz Broschinski.

In de tweede helft viel er nog één doelpunt te noteren. John Tolkin slingerde een vrije trap op het hoofd van David Zec, die raak kopte en de einstand op 2-2 bepaalde.