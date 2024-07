Mulder wil speler dolgraag bij PSV zien: ‘Ik ken hem, ik zou 15 miljoen betalen’

Youri Mulder zou Sepp van den Berg dolgraag de overstap naar PSV zien maken. De centrumverdediger van Liverpool komt rond het oefenduel tussen de Eindhovenaren en Valencia ter sprake, daar hij eerder werd besproken door trainer Peter Bosz.

Afgelopen week maakte Rik Elfrink bekend dat PSV blijft pushen om Van den Berg over te nemen van Liverpool. De Eindhovenaren zullen overigens wel geduld moeten hebben, want voorlopig is de verdediger met the Reds mee op trainingskamp in de Verenigde Staten.

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Valencia gaf Bosz aan dat Van den Berg een ‘interessante speler’ is, maar dat er meer verdedigers zijn die belangstelling wekken. Mulder zou PSV adviseren Van den Berg sowieso te halen.

“Ik vind Sepp van den Berg heel goed”, benadrukt Mulder voor de camera van Ziggo Sport. “Liverpool wil twintig miljoen euro hebben, maar PSV gaat dat niet betalen. Maar als je vijftien betaalt en hij komt, dan heb je echt een hele goede speler.”

“Ik heb hem veel in Duitsland aan het werk gezien, bijvoorbeeld bij Schalke 04 en 1. FSV Mainz 05. Ik denk echt dat hij een enorme versterking zou zijn voor PSV.”

“Maar goed, als Arne Slot zegt dat hij hem wil houden en hem naast Virgil van Dijk in het centrum wil zetten, dan gaat hij natuurlijk niet weg bij Liverpool.”

“Sepp is technisch heel goed. Hij heeft een goede inspeelpass, maar hij is ook verdedigend heel sterk. Daarnaast kan hij goed koppen én Sepp is snel. Met zijn snelheid kan hij altijd repareren als er iets misgaat. Het zou echt een versterking zijn”, aldus de analyticus.