Mühren scoort, krijgt rood en ziet zege van Volendam in rook opgaan

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 22:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:05

Vitesse heeft het nieuwe Eredivisie-seizoen afgetrapt met een overwinning. Op bezoek bij FC Volendam kwam de ploeg van Phillip Cocu met 1-0 achter door een doelpunt van Robert Mühren, maar het was diezelfde spits die rood kreeg en zijn ploeg daarmee benadeelde. Vitesse profiteerde en kwam via Eredivisie-debutant Mathijs Tielemans op gelijke hoogte. Marco van Ginkel voltrok het vonnis in de slotfase: 1-2.

Bij Volendam ging het in aanloop naar de competitiestart vooral over Carel Eiting. De middenvelder en aanvoerder leeft in onmin met de clubleiding, wil naar FC Twente en meldde zich op de wedstrijddag ziek. Beide partijen lijken uit te draaien op een arbitragezaak. Schrale troost voor Volendam was het feit dat de ploeg doorgaans kan buigen op prima resultaten tegen Vitesse. Van de laatste elf onderlinge ontmoetingen met de Arnhemmers gingen er liefst negen gewonnen.

Ook vrijdagavond schoot de ploeg van hoofdtrainer Matthias Kohler uit de startblokken. Bilal Ould-Chikh zorgde op rechts voor het voorbereidende werk en vond bij de tweede paal de inglijdende Mühren: 1-0. Het was echter diezelfde Mühren die zijn eigen ploeg op slag van rust benadeelde. Na een overtreding op de knie van een tegenstander gaf Dennis Higler in eerste instantie geel, maar zette hij het om in een rode kaart na een ingreep van de VAR.

Vanaf de tribune zag de spits hoe zijn ploeg het hoofd in de tweede helft niet boven water wist te houden. Na een uur spelen combineerde debutant Tielemans op de rand van de zestien met ploeggenoot Said Hamulic, om vervolgens bekeken af te ronden in de rechterhoek. De zege werd vijf minuten voor tijd veiliggesteld door Marco van Ginkel. De even daarvoor ingevallen aanvoerder schoot van dichtbij raak op aangeven van Carlens Arcus. Vitesse mag zich daardoor minimaal een dag koploper noemen.