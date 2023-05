Mourinho niet te spreken over timing van straf voor Juve: ‘Dan hadden we...’

Dinsdag, 23 mei 2023 om 14:05 • Noel Korteweg

José Mourinho is niet te spreken over de timing van de puntenaftrek van Juventus, zo vertelt hij maandagavond na afloop van het duel van AS Roma met Salernitana (2-2). De Portugese oefenmeester geeft aan dat de Romeinen ‘anders naar de competitie hadden gekeken’ als het besluit eerder naar buiten was gekomen. “Dan hadden we alles op de Europa League gezet”, aldus Mourinho.

Maandagavond werd bekend dat Juventus tien punten moet inleveren wegens financiële malversaties, aldus het Italiaanse sportsgerechthof. De beroepscommissie eiste maandagochtend tijdens een nieuwe hoorzitting elf punten mindering tegen de Italiaanse topclub, terwijl eerder een straf van vijftien punten werd opgeschort. Uiteindelijk is een mindering van tien punten de definitieve uitspraak, waardoor Juventus terugzakt naar de zevende plek op de ranglijst. In theorie zou Juve overigens opnieuw in beroep kunnen gaan.

“Voor mij is dit één grote grap, omdat dit besloten wordt terwijl er nog maar twee wedstrijden te spelen zijn. Dit gaat ons allemaal aan”, doelt Mourinho op de andere teams uit de Serie A. De trainer van Roma voelt zich ‘slecht’ voor Juventus. “Deze puntenstraf beïnvloedt de competitie, om eerlijk te zijn. Als ze dit voor onze wedstrijd tegen Monza (op 3 mei, red.) of Bologna (op 14 mei, red.) hadden gezegd, zouden we anders naar de competitie hebben gekeken. Dan hadden we alles op de Europa League gezet.” Roma rekende in de halve finale overigens af met Bayer Leverkusen (1-0), waardoor het zich plaatste voor de finale in Boedapest op 31 mei.

De ploeg van Mourinho staat door de puntenstraf van Juventus op de zesde plaats in de Serie A. De afstand op nummer vier AC Milan, dat op dit moment virtueel gezien het laatste Champions League-ticket in bezit heeft, bedraagt vier punten. Met nog twee wedstrijden te gaan lijkt directe kwalificatie voor het miljardenbal via de Serie A daarom lastig te worden voor Roma. I Giallorossi, die nog tegen Fiorentina (uit) en Spezia (thuis) spelen, kunnen zich ook nog via de Europa League kwalificeren voor de Champions League van volgend seizoen. Dan moet er op 31 mei gewonnen worden van Sevilla, dat zich eveneens plaatste voor de finale in Hongarije.