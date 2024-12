Mohammed Kudus kan Ajax deze winter fraai miljoenenbedrag opleveren

De geruchten over een transfer van Mohammed Kudus naar Manchester City nemen toe in Engeland. The Citizens zouden bereid zijn om 80 miljoen euro over te maken naar West Ham United voor de 24-jarige Ghanees.

Manchester City is van plan om in januari veel geld te investeren in de selectie. Kudus, die tussen 2020 en 2023 onder contract stond bij Ajax, staat hoog op het verlanglijstje van manager Pep Guardiola.

West Ham United zou tientallen miljoenen euro’s kunnen verdienen aan Kudus, die in de zomer van 2023 voor 43 miljoen euro werd overgenomen van Ajax. Inmiddels is de 34-voudig international van Ghana de grote man in Londen.

Kudus speelde al 59 officiële wedstrijden namens the Hammers. Daarin was de Ghanees goed voor zeventien doelpunten en negen assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 50 miljoen euro.

In het London Stadium ligt Kudus nog tot medio 2028 vast, waardoor West Ham United een stuk hoger in de boom zit. Manchester City is echter bereid om ver te gaan voor Kudus.

Opsteker voor Ajax?

Ajax zal de ontwikkelingen rondom Kudus in ieder geval nauwlettend in de gaten houden. Volgens José De La Verde van Ajax Showtime kunnen de Amsterdammers bij een transfersom van 80 miljoen euro zo’n 4,8 tot 7 miljoen euro tegemoet zien.

Dat bedrag bestaat uit een solidariteitsbijdrage en een doorverkooppercentage van tien tot vijftien procent op de winst. “Zou een aanzienlijke opsteker zijn dit boekjaar”, concludeert De La Verde op X.