Mohammed Kudus gaat Ajax verlaten: The Athletic meldt transfersom en details

Woensdag, 23 augustus 2023

Ajax en West Ham United zijn dicht bij een akkoord over Mohammed Kudus, zo meldt journalist David Ornstein van The Athletic woensdagavond. Volgens de Engelsman ontvangen de Amsterdammers een vast bedrag van 41,5 miljoen euro voor de 23-jarige Ghanees. De transfersom kan middels bonussen nog met 3 miljoen euro oplopen, terwijl Ajax tien procent van de transferrechten in handen houdt. Kudus is zelf al akkoord met West Ham over een vijfjarig contract, met een optie voor een zesde seizoen. In de Johan Cruijff Arena lag de linkspoot nog tot medio 2025 vast, maar dat contract gaat hij niet uitdienen.

Eerder meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano nog dat Ajax een bod van 42 miljoen euro had afgeslagen. Volgens de Italiaanse journalist hield men in Amsterdam vast aan de verwachting dat er nog meer partijen zich zouden melden voor Kudus. Volgens Romano zou technisch directeur Sven Mislintat mikken op een bedrag tussen de 45 en 50 miljoen euro. De berichtgeving van Ornstein, die werkt voor het doorgaans betrouwbare the Athletic meldt nu een akkoord over een relatief lager bedrag. Kudus zat woensdag ‘gewoon’ met Ajax in het vliegtuig naar Bulgarije, maar het nieuws van Ornstein maakt zijn meespelen tegen Ludogorets donderdagavond zeer twijfelachtig.

