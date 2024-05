‘Mohamed Salah is de meest egoïstische speler die ik ooit heb gezien’

Graeme Souness heeft in de William Hill Podcast hard uitgehaald naar Liverpool-ster Mohamed Salah. Volgens de oud-speler van onder meer Liverpool is de Egyptenaar 'de meest egoïstische speler' die hij ooit heeft gezien.

Aanleiding voor Souness om Salah te bespreken is het recente voorval met Jürgen Klopp. Tijdens het duel met West Ham United fluisterde manager Jürgen Klopp wat in de oor van Salah, die op het punt stond om in te vallen. Salah was niet gediend van de woorden van Klopp en maakte dat ook met de nodige handgebaren duidelijk. Na afloop wilde Salah niet ingaan op het voorval.

“Hij heeft ongetwijfeld een uitzonderlijk hoge dunk van zichzelf, en hij zal boos zijn geweest omdat hij vorige week niet aan de wedstrijd tegen West Ham was begonnen", denkt Souness. "Ik denk dat de situatie met Jürgen Klopp een reactie was op het feit dat hij pas tien minuten voor tijd werd ingezet. Het was meer Salah dan Klopp in die confrontatie."

“Salah is de meest egoïstische speler die ik ooit heb gezien. Ook zonder die wedstrijd (West Ham-uit, red.): als Klopp hem wisselt, is hij daar nooit blij mee. Dat is wat je van je spelers verwacht: als je ze na twee doelpunten wisselt, moeten ze willen blijven om een derde te scoren. Toen Sadio Mané daar was, vielen ze voortdurend uit.”

Volgens Souness zou Liverpool er goed aan doen om na dit seizoen afscheid te nemen van Salah, die al langere tijd gelinkt wordt aan een overstap naar Saudi-Arabië. "Ik geloof dat Mohamed Salah Liverpool zal verlaten. Hij is uitmuntend geweest voor Liverpool, maar als hij naar de Saudi Pro League vertrekt zal hij in dat gedeelte van de wereld de grootste ster zijn."

“Als het moeilijk wordt en een andere speler hem de schuld geeft, verdwijnt Salah uit de wedstrijd”, gaat Souness, die ook drie jaar manager van Liverpool was, verder. “Vorig seizoen op Old Trafford zette Lisandro Martínez al vroeg in de wedstrijd een harde tackle in, en de rest van de wedstrijd keek Salah over zijn schouder naar Martínez – hij houdt niet van die kant van het spel. Hij zal zichzelf nooit pijn doen."

Vorig jaar zomer stond Salah in de concrete belangstelling van Ittihad Club, dat een bod van liefst 150 miljoen euro neerlegde op Anfield. Het was echter niet genoeg om the Reds te overtuigen van een deal, waardoor Salah bleef. Mogelijk komt het aanstaande zomer alsnog van een vertrek van de Egyptenaar, die nog tot medio 2025 vastligt bij Liverpool.

