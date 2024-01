Mohamed Salah bezorgt Egypte punt in blessuretijd; grote misser Victor Osimhen

Egypte heeft een valse start beleefd op de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Rui Vitória speelde zijn openingswedstrijd met 2-2 gelijk tegen Mozambique. Egypte begon nog wel prima dankzij een vroege treffer van Mostafa Mohamed, waarna Witi en Clesio Bauque scoorden voor Mozambique. Mohamed Salah maakte er in blessuretijd vanaf de stip 2-2 van. Eerder op de dag speelde ook Nigeria gelijk, mede door een grote misser van Victor Osimhen.

Egypte - Mozambique 2-2

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Mohamed Salah de bal totaal verkeerd raakte in de zestien. De absolute ster van Egypte zag tot zijn opluchting dat de bal belandde bij Mostafa Mohamed, die uit de draai raak schoot: 1-0.

Mozambique, met Atlético Madrid-verdediger Reinildo Mandava als blikvanger, wist tien minuten na rust op gelijke hoogte te komen. Een prima voorzet van Domingos Macandza werd bij de eerste paal snoeihard binnengekopt door Witi: 1-1.

Nog geen drie minuten later pakte Mozambique zelfs de voorsprong. Guima had een prima steekpass in huis op Bauque, die de verdediging van Egypte te snel af was en overtuigend raak schoot in de korte hoek: 1-2.

Een kwartier voor tijd kwam Hamdi Fathi zeer dicht bij de gelijkmaker. De middenvelder van Al-Wakra raakte na een voorzet vanaf rechts met een subtiele voetbeweging de lat. Toch zou de gelijkmaker nog vallen. Macandza beging een lompe overtreding op Mostafa Mohamed, waarna Salah achter de bal ging staan. De Liverpool-aanvaller schoot in minuut 96 via de binnenkant van de paal nipt raak: 2-2.

Nigeria - Equatoriaal Guinee 1-1

Eerder op de dag slaagde ook Nigeria, een andere titelkandidaat, er niet in om te beginnen met een zege. Iban Salvador opende de score tien minuten voor rust de score voor Equatoriaal Guinee door met links de korte hoek te vinden: 0-1.

Twee minuten later trok Osimhen de stand gelijk, door op aangeven van Ademola Lookman bij de tweede paal binnen te koppen. Nigeria was de bovenliggende partij in de rest van de wedstrijd, maar een treffer zou niet meer vallen. De grootste kans kwam op naam van Osimhen, die een kwartier voor tijd in de één-op-één naast schoot.

