Mohamed Ihattaren werd benaderd door KNVB: 'Ik voel me vereerd door interesse, maar...'

Mohammed Ihattaren is via zijn zaakwaarnemer benaderd door de KNVB, zo bevestigt de aanvallende middenvelder van RKC zondagochtend zelf bij Goedemorgen Eredivisie. De creatieve linkspoot voelt zich 'vereerd' maar is momenteel niet bezig met zijn interlandcarrière.

ESPN onthulde eerde deze week dat Ihattaren benaderd zou zijn voor een uitverkiezing voor Jong Oranje. De technicus maakt echter geen deel uit van de voorselectie van Michael Reiziger, die het de komende interlandperiode opneemt tegen Italië en Roemenië.

"Ja, ze hebben me benaderd", zei Ihattaren zondagochtend zelf live op televisie. 'Ze zijn via-via bij mijn zaakwaarnemer terechtgekomen, José Fortes Rodriguez. Van hem heb ik gehoord dat er interesse was. Ook vanuit de trainerskamer bij RKC."

Ihattaren wist dus dat er wat speelde, al was hij zelf er niet echt mee bezig. Hij zat met zijn hoofd bij RKC, dat dit weekend in blessuretijd verloor van Fortuna Sittard en hard vecht tegen degradatie.

"Ik heb nog niet zelf met ze gesproken, maar ik focus me er totaal niet op", aldus de talentvolle voetballer, die graag opgeroepen was. "Natuurlijk, het is een mooi podium om mezelf te laten zien", reageert hij desgevraagd.

"Om voor het Nederlands elftal te spelen. Ik heb er totaal niet op gefocust. Ik ben er gewoon niet mee bezig." Ihattaren kan naast Nederland ook uitkomen voor het nationale elftal van Marokko.

Dat onderwerp snijdt hij zelf aan. "Nederland of Marokko, dat maakt mij niet uit. Ik wil gewoon voetballen. Ik voel me vereerd dat er interesse is. Maar, ja. Ik moet me eerst gaan focussen op RKC", zo besluit hij het onderwerp.