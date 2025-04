Mohamed Ihattaren snapt niets van rigoureus besluit van bondscoach Ronald Koeman

Mohamed Ihattaren heeft zich uitgesproken over de kwestie tussen Steven Bergwijn en bondscoach Ronald Koeman. Na zijn transfer van Ajax naar het Saudische Ittihad Club verdween de aanvaller totaal uit beeld bij Koeman, die vertelde dat het boek van Bergwijn bij het Nederlands elftal 'in principe' dicht is. Ihattaren kiest in het programma Matchday van Supergaande de kant van Bergwijn.

Koeman liet zich in september uit over de situatie nadat hij gevraagd werd waarom Bergwijn niet geselecteerd was, en Georginio Wijnaldum, destijds en momenteel actief in Saudi-Arabië bij Al-Ettifaq, wél.

"Gini ging die kant op omdat hij problemen had bij Paris Saint-Germain en hij was toen al een stuk ouder", verklaarde Koeman. "In het geval van Steven spreekt uit deze stap op 26-jarige leeftijd niet dat sportieve ambitie de boventoon voert."

Die woorden schoten weer in het verkeerde keelgat bij Bergwijn, die zich in gesprek met De Telegraaf duidelijk uitliet. “Onder Koeman wíl ik niet eens meer spelen. Als hij een betrokken bondscoach was geweest, dan had hij me eerst gebeld."

"Nu moest ik het via de tv vernemen. Ik heb veel mooie momenten met hem meegemaakt, dus dan is dit veel te makkelijk en dat valt me van hem tegen”, vertelde de vleugelspeler, die op het EK een paar maanden eerder vrij opvallend veel minuten maakte onder Koeman.

Ihattaren kiest duidelijk de kant van Bergwijn. "Stevie heeft uitspraken gedaan dat hij onder hem nooit meer komt. Dat was een reactie, maar de trainer had ook een reactie. Vóór hem. En hij zei: 'Als je daar naartoe gaat, is dat geen niveau.' Bro, je speelt met Benzema, Kanté... Kanté wordt nog steeds opgeroepen voor Frankrijk."

"Hij hóórt in het Nederlands elftal. Steven hoort daar. Ik kan Steven begrijpen", vertelt Ihattaren, die het eens is met de stelling dat de top in Saudi-Arabië sterker is dan in Nederland. "Als je al tegen Kanté staat..."

Ihattaren en Bergwijn werden bij PSV boezemvrienden. Bergwijn belandde via Tottenham Hotspur bij Ajax, waar hij Ihattaren weer even tegenkwam. Na een moeilijke periode speelt Ihattaren zijn wedstrijden voor RKC Waalwijk, waar hij na dit seizoen lijkt te vertrekken.