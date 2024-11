Mohamed Ihattaren kan tranen niet bedwingen na één vraag tijdens interview met NOS

Mohamed Ihattaren was vrijdagavond voor het eerst sinds 4 april 2021 weer eens trefzeker in een Eredivisie-duel. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk benutte vlak voor tijd een penalty tegen sc Heerenveen (1-1), en reageerde na afloop van het duel bij de NOS geëmotioneerd op zijn goal.

Vlak voor tijd maakte Oliver Braude hands, en kreeg RKC de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Aanvankelijk was het plan dat Michiel Kramer de toegekende strafschop zou nemen, maar hij gunde het Ihattaren.

De middenvelder faalde niet, en bezorgde zijn ploeg daarmee een punt: 1-1. Na het maken van zijn goal schreeuwde Ihattaren 'mama, mama, mama'.

Vlak na de wedstrijd wordt hij live in de uitzending van Studio Sport Eredivisie geïnterviewd door presentator Henry Schut. Daar licht Ihattaren toe waarom hij het doelpunt opdroeg aan zijn moeder.

“Elke ochtend wakker worden, en dan staat er een ontbijt klaar. Zoveel liefde... Zij weet wat ik heb moeten doorstaan, en ze heeft me gesteund in alles. Dus dit was voor haar. En er zullen nog veel meer mooie momenten volgen om haar gelukkig te maken. En vooral mezelf”, vertelt Ihattaren.

Schut ziet dat Ihattaren geëmotioneerd raakt. “Het raakt je, hè?”, vraagt hij. “Ja, als het om m’n moeder gaat, dan… Ja”, reageert Ihattaren, die daarna zijn tranen niet meer kan bedwingen.

“Ik ben vooral heel erg blij”, vervolgt de Utrechter even later. “Er gaat alleen maar blijdschap door m’n lichaam heen. Ik ben vooral trots, en dankbaar. En ik hoop dat ik de lijn kan doortrekken. Ik weet wat ik heb moeten doorstaan, en ik hoop dat ik snel weer op m’n oude niveau terug ga komen.”