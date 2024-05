Mogelijke concurrent haakt af: FC Twente op vinkentouw voor Wout Weghorst

TSG Hoffenheim gaat niet in gesprek met Burnley om Wout Weghorst definitief over te nemen, zo meldt De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant zit FC Twente daardoor op het vinkentouw voor de handtekening van de 31-jarige spits. Weghorst ligt in Engeland nog tot medio 2025 vast, waardoor de Tukkers eerst een akkoord moeten bereiken met Burnley.

Hoffenheim heeft Weghorst bedankt voor zijn bewezen diensten. De 31-voudig international van Nederland werd dit seizoen gehuurd van Burnley. Weghorst speelde in totaal dertig officiële wedstrijden namens die Kraichgauer, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en vier assists.

Trainer Pellegrino Matarazzo is niet ontevreden over de prestaties van Weghorst, maar heeft besloten verder te gaan zonder de boomlange spits. Twente volgt de situatie rondom Weghorst nauwlettend, daar hij deze zomer het belangrijkste transferdoelwit is bij de club uit Enschede.

Vooralsnog is het de vraag hoe hoog Burnley in de boom gaat zitten voor Weghorst, die volgens Transfermarkt nog altijd 7 miljoen euro waard is. Zaakwaarnemer Simon Cziommer onthulde tegenover Voetbal International wel al dat Weghorst tegen een contractueel vastgelegde afkoopsom kan vertrekken.

De spits zelf droomt ervan om aan de slag te gaan in de Grolsch Veste, daar hij van jongs af aan fan is van Twente. In Nederland stond Weghorst eerder wel al onder contract bij Willem II, FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.

Duidelijk is dat Burnley wel iets aan het vertrek van Weghorst wil overhouden. The Clarets betaalden in januari 2022 liefst 17,5 miljoen euro voor de spraakmakende spits. Een succesverhaal werd dat echter nog niet, daar Weghorst in twintig officiële wedstrijden slechts twee keer wist te scoren.

In de afgelopen twee jaar stalde Burnley Weghorst achtereenvolgens bij Besiktas, Manchester United en Hoffenheim. Middels de ontvangen huursommen is een deel van de financiële schade inmiddels gedekt. Toch zal Twente in de buidel moeten tasten om Weghorst terug naar de Eredivisie te halen.

