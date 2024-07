Mogelijke concurrent De Ligt tekent voor 50 miljoen euro bij Manchester United

Leny Yoro staat op het punt om te tekenen bij Manchester United, zo melden journalist Fabrizio Romano en Florian Plettenberg woensdagavond. De centrumverdediger komt over van Lille LOSC en gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Hij heeft het eerste deel van de medische keuring al doorstaan.

Manchester United en Lille waren het eerder al eens geworden over een transfersom van vijftig miljoen euro, plus 12 miljoen aan bonussen voor het toptalent. Yoro gaat hoogstwaarschijnlijk een contract tot medio 2029 op Old Trafford tekenen, plus de optie voor nog een seizoen.

Yoro beschikt bij Lille nog over een contract tot de zomer van 2025. Het afgelopen seizoen was hij een onbetwiste basisspeler in de ploeg van de inmiddels vertrokken trainer Paulo Fonseca. De achttienjarige verdediger kwam tot 44 officiële duels in alle competities.

Woensdag heeft Yoro zijn medische test met succes doorstaan en nu volgt nog een laatste serie tests voordat hij definitief zijn handtekening zal zetten. Verder hoeven er geen plooien meer gladgestreken te worden.

Wat het aantrekken van de Frans jeugdinternational betekent voor de kansen van Matthijs de Ligt om naar Manchester United te gaan, is vooralsnog onduidelijk.

Wel maakten the Red Devils eerder op de dag kenbaar dat het binnenhalen van Yoro hoger op het prioriteitenlijstje stond dan het onderhandelen met Bayern München over De Ligt.

Bayern vraagt naar verluidt vijftig miljoen euro plus bonussen voor De Ligt. Manchester United is echter niet bereid om die som op tafel te leggen, waardoor er nog geen laatste bod bij de clubleiding van de Duitsers is neergelegd.

