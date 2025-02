Mogelijke aanstelling Robin van Persie bij Feyenoord roept vraagtekens op: 'Dat is geen optie in De Kuip'

Sjoerd Mossou wil niet direct te hard van stapel lopen over de naderende aanstelling van Robin van Persie (hoofdtrainer) en René Hake (assistent-trainer) bij Feyenoord, zo blijkt uit de ochtendkrant van donderdag.

In een analyse namens het Algemeen Dagblad schrijft de journalist uitgebreid over het hardnekkige gerucht dat Van Persie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. “Met de ervaren René Hake naast hem krijgt de nieuwe trainersstaf in theorie de balans die nodig is.”

Toch plaatst Mossou een aantal kanttekeningen. “De combinatie lijkt logisch, maar voorlopig is dat alleen theorie. Van Persie is een eigenzinnige en ambitieuze trainer met een heel eigen kijk op het spel, Hake is de gestructureerd denkende vakman met jarenlange ervaring.”

“Waar de 41-jarige oud-voetballer nog weleens grillig kan zijn in het managen van zijn spelers en stafleden, moeten de routine en persoonlijkheid van Hake voor balans zorgen”, aldus Mossou.

Bij Heerenveen is Van Persie volgens Mossou bezig aan een dienstverband met ‘wisselend succes’. De journalist benadrukt dat er een groot verschil is tussen de Friese club en Feyenoord. “Lekker blijven aanvallen terwijl je wordt geslacht door AZ, zoals de trainer dat dit seizoen bij de Friese club deed, is geen optie in de Kuip.”

“Het trainersvak is een ervaringsvak, zeker bij een grote en roerige topclub als Feyenoord. Eén half jaartje bij Heerenveen verandert daar weinig aan”, aldus Mossou, die wél de romantische kant van een mogelijke terugkeer inziet.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Van Persie tekent in De Kuip. 1908.nl meldde woensdagavond al dat de Rotterdamse club persoonlijk rond is met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, die in Heerenveen nog tot medio 2026 vastligt.