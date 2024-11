Moet Ajax nu al vrezen voor een vertrek? 'Farioli gaat daar niet lang trainer zijn'

Süleyman Öztürk is zeer onder de indruk van de prestaties van Ajax sinds de komst van Francesco Farioli. De journalist van Voetbal International verwacht niet dat de Italiaanse oefenmeester nog lang aan de Amsterdamse club verbonden zal zijn. Ajax maakt donderdagavond in de Europa League korte metten met het zeer povere Maccabi Tel Aviv: 5-0.

''Farioli gaat niet heel lang de trainer van Ajax zijn'', schreef Öztürk in de slotfase van de Europese wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA op X. De pas 35-jarige Farioli arriveerde afgelopen zomer in Amsterdam en zette zijn handtekening onder een driejarig contract.

Öztürk was na de 3-2 overwinning op PSV van afgelopen zaterdag ook al complimenteus over Farioli. ''Volgens mij heeft Ajax weer een trainer'', zo viel te lezen op X.

Er was in de beginperiode scepsis rondom Farioli, maar de jonge oefenmeester lijkt steeds meer bewonderaars te krijgen. Dat heeft te maken met het vertoonde spel en de resultaten. Ajax wist onlangs te winnen van Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) en gaat zondag op bezoek bij FC Twente. De Amsterdammers staan vijf punten achter koploper PSV en hebben een wedstrijd tegoed in de Eredivisie.

Ajax had donderdagavond geen kind aan Maccabi Tel Aviv en stapte met een verdiende 5-0 zege van het veld. Brian Brobbey gaf twee assists en ramde zelf een vrije trap van binnen de zestien tegen de touwen. De overige doelpunten kwamen op naam van Bertrand Traoré, Kenneth Taylor, Mika Godts en Kian Fitz-Jim.

De ploeg van Farioli stijgt dankzij de vijfklapper van donderdagavond naar de tweede plaats in de Europa League. In de eerste vier speelronden werden tien punten verzameld. Alleen Lazio (12 punten) deed het tot dusver nóg beter dan Ajax in het tweede Europese clubtoernooi.

Ajax gaat op 28 november op bezoek bij Real Sociedad. Het Europese kalenderjaar wordt afgesloten met een bezoek aan koploper Lazio op 12 december.