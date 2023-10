MLS maakt bekend wat Lionel Messi nu écht verdient bij Inter Miami

Donderdag, 19 oktober 2023 om 09:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:36

De Major League Soccer (MLS) heeft traditiegetrouw de top tien van de meest verdiende spelers in de competitie bekendgemaakt. Niet geheel verrassend voert Lionel Messi de lijst aan: de Argentijnse superster strijkt op jaarbasis 20,4 miljoen dollar op, omgerekend zo'n 19,4 miljoen euro. Daarmee verdient Messi bijna 5 miljoen dollar meer dan nummer twee op de lijst, Lorenzo Insigne.

De MLS maakt in de lijst onderscheid tussen een basissalaris en een guaranteed compensation. Dat laatste betreft ook bonussen en makelaarsvergoedingen. Messi ontvangt op jaarbasis 11,4 miljoen aan basissalaris; de overige 8 miljoen betreft de guaranteed compensation. In praktijk ontvangt la Pulga echter veel meer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De lijst bevat namelijk geen deals met externe partners. Toen Messi naar de Verenigde Staten kwam, sloot hij meerdere lucratieve contracten af. Zo krijgt de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar een deel van de abonnementsgelden van Apple, de uitzendrechtenhouder van de MLS. Ook ontvangt Messi een deel van de winst van Adidas, een andere grote commerciële partner van de competitie.

Als klap op de vuurpijl kreeg Messi bij het tekenen van zijn contract de optie op een minderheidsbelang in zijn club Inter Miami. Al met al strijkt de Argentijn zo tussen de 50 en 60 miljoen dollar (omgerekend 45 tot 55 miljoen euro) op per jaar. Daarbij valt Insignes jaarvergoeding in het niet. De aanvaller van Toronto FC – en voormalig recordhouder van MLS-salarissen – ontvangt 15,4 miljoen dollar op jaarbasis, waarvan 7,5 miljoen basissalaris is.

Het gemiddelde omhoog

Messi's entree heeft direct gevolgen voor het salarisgemiddelde in de competitie. Het gemiddelde basisloon is gestegen van 514.729 dollar naar 543.207 dollar. Er is echter sowieso sprake van een salarisstijging: de mediaan – het middelste getal van de verdeling – is gestegen van 248.688 naar 282.125 dollar. Dat betekent dat ook de minst betaalde spelers erop vooruit zijn gegaan.

Sergio Busquets en Jordi Alba moeten het met beduidend minder doen dan hun voormalig Barça-kompaan. Busquets strijkt op jaarbasis 1.775.000 dollar op; Alba krijgt jaarlijks 1.250.000 dollar bijgeschreven. Daarmee halen ze niet eens de top tien. Die wordt gecompleteerd door Josef Martínez: de Inter Miami-aanvaller verdient jaarlijks 4,4 miljoen dollar, waarvan 4 miljoen basissalaris.

Top tien best verdiende MLS-spelers