Miste de dienstdoende arbitrage bij PSV - Juventus liefst twee rode kaarten?

Ondanks dat PSV (na verlenging) met 3-1 zegevierde en zodoende Juventus uit de Champions League knikkerde, ging het na afloop van het duel ook in de Nederlandse pers nog even over de arbitrage in het Philips Stadion. Peter Bosz praatte niet beschuldigend over de scheidsrechter, maar heeft zich wel verbaasd over een tweetal momenten.

Vraagstuk één vond vroeg in de verlenging plaats. Luuk de Jong en Juventus-verdediger Nicolò Savona duelleerden om de bal, waarbij laatstgenoemde de aanvoerder van PSV vol en hard op het scheenbeen raakte.

Het resultaat: geel voor Savona en een minutenlange blessurebehandeling en blijvende pijn voor De Jong. Niet veel later moest Noa Lang het ontgelden.

In een poging hem de bal af te snoepen, plantte Nicolás González zijn noppen op het achterbeen van de PSV-attractie. De Argentijn ontkwam aan een kaart. In beide gevallen bleef inmenging van de VAR uit.

Zeker de ogenschijnlijke aanslag op De Jong kreeg Bosz goed mee. “Ik stond er vlakbij en in het stadion is er een hels lawaai, maar ik hoorde toch een behoorlijke knal. En toen ik zag hoe Luuk reageerde, dacht ik wel even: oef. Ik heb de beelden teruggezien en hij zat er vol op.”

De overtreding op Lang was evenmin fraai. “Je schrikt bij dat soort overtredingen. Je hoopt dat het geen ongelukken oplevert en dat je er geen zware blessures bij krijgt”, sprak Bosz zijn hoop uit.

Op het eerste gezicht lijken De Jong en De Jong er goed vanaf te komen. “Ik heb Noa net weg zien lopen, dat zag er goed uit en Luuk kon doorvoetballen”, liet de winnende trainer weten. “Je kunt niet zolang doorvoetballen als het ernstig is.” De centrumspits maakte de 120 minuten vol.