Mislintat ‘vierde’ eerste transferperiode bij Ajax met groot diner: ‘Schande’

Sven Mislintat was na afloop van de zomerse transferperiode van 2023 uiterst tevreden, zo blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de Amsterdamse krant organiseerde de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax de dag na het verstrijken van de transferdeadline 'een diner en een borrel' om 'de goede afloop te vieren'.

Het uitje kon meteen op weerstand rekenen. Volgens De Telegraaf vonden vele medewerkers bij Ajax het destijds al 'ongepast' en met de kennis van nu 'wordt er met terugwerkende kracht al helemaal schande van gesproken'.

Mislintat nodigde naar verluidt slechts 'een aantal mensen van de voetbaltak, onder wie scouts en zijn vertrouweling en landgenoot Max Lesser uit'. Financieel directeur Susan Lenderink greep in en zorgde ervoor dat ook collega's van de juridische en financiële afdeling welkom waren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Opvallend was dat de man op wiens voorspraak Mislintat naar Ajax kwam, Maurits Hendriks, geen uitnodiging kreeg", schrijft Mike Verweij namens de ochtendkrant. "Het tweetal dat zich aanvankelijk als een Siamese tweeling over De Toekomst bewoog, was op dat moment dus al gebrouilleerd."

In april 2023 maakte Ajax wereldkundig dat het Mislintat had aangesteld. De Duitser, eerder werkzaam bij onder meer VfB Stuttgart, Borussia Dortmund en Arsenal, was in de praktijk de opvolger van Marc Overmars. Tussen het vertrek van laatstgenoemde en de aanstelling van Mislintat werd het technische beleid in de Johan Cruijff ArenA uitgevoerd door Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

In de transferzomer van 2023 was Mislintat verantwoordelijk voor een aanzienlijke transformatie binnen de selectie van Ajax. De inmiddels ontslagen directeur trok meer dan een elftal aan spelers aan en liet vaste namen als Dusan Tadic en Davy Klaassen transfervrij vertrekken.

Mislintat werd uiteindelijk in september vorig jaar 'vanwege een gebrek aan draagvlak' ontslagen door de Amsterdammers. Ajax kende, mede door de gebrekkige selectie, een dramatische seizoenstart en Mislintat werd daarvoor verantwoordelijk gehouden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties