Miskoop van 30 miljoen euro vertrekt mogelijk deze maand nog bij FC Barcelona

Vitor Roque gaat mogelijk snel terugkeren naar Brazilië. Het negentienjarige talent van FC Barcelona, dat verhuurd wordt aan Real Betis, breekt nog niet bepaald door in Europa. Twaalfvoudig Braziliaans kampioen Palmeiras wil hem terug naar zijn geboorteland halen, zo meldt Fabrizio Romano.

De talentvolle Roque heeft dit seizoen al 31 wedstrijden gespeeld namens de Verdiblancos. Hierin kwam de Braziliaan tot zeven goals en nul assists. Real Betis heeft een optie tot koop op de spits, maar lijkt geen interesse te hebben om die te lichten. Volgens Romano is Barcelona bereid om Roque te verkopen, maar ook zijn tijdelijke werkgever moet een akkoord geven.

Palmeiras wil Roque per direct toevoegen aan de selectie. Hier zou hij teamgenoot worden van onder meer voormalig Lazio-speler Felipe Anderson. Alviverde draait tot nu toe nog niet zo goed in het staatskampioenschap van São Paulo, waarin ook het Corinthians van Memphis Depay en het Santos van Neymar actief zijn. In de groep staat Palmeiras momenteel derde en doorgaan naar de kwartfinale lijkt een moeizame opgave.

Voorheen voetbalde Roque in Brazilië bij Cruzeiro en Athletico Paranaense. Bij die laatste club speelde hij zich in de kijker. In 81 wedstrijden kwam het talent tot 28 goals en 9 assists. Ook maakte Roque in maart 2023 zijn interlanddebuut namens Brazilië.

Real Betis is dit seizoen nog op twee fronten actief. De club uit Sevilla staat momenteel achtste in de competitie. De middenmoot in LaLiga is dit seizoen erg spannend. Het verschil tussen nummer zes Rayo Vallecano en nummer veertien Celta de Vigo bedraagt slechts zes punten.

Europees is Real Betis ook nog volop bezig. In de tussenronde van de Conference League is KAA Gent de tegenstander. In België wonnen de Spanjaarden met 0-3. Hierdoor zit de club op rozen voor de terugwedstrijd in Sevilla. Mocht Real Betis doorgaan, dan zijn de mogelijke tegenstanders in de achtste finale Chelsea of Vitória Guimarães.

Indien Roque naar Palmeiras vertrekt, verliest Antony zijn maatje bij Real Betis. De voormalig Ajacied is momenteel behoorlijk in vorm en maakte in vier wedstrijden al drie doelpunten. Dit zijn er al meer dan in de hele eerste seizoenshelft bij Manchester United.