‘Milos Kerkez kan ruim een jaar na vertrek bij AZ prachtige vervolgstap maken’

Milos Kerkez staat er goed op in de Engelse top, weet het Spaanse Relevo. De 21-jarige vleugelverdediger van AFC Bournemouth geniet belangstelling van Liverpool en Manchester United.

In de zomer van 2023 betaalde Bournemouth ruim 17 miljoen euro aan AZ voor de diensten van Kerkez. De 21-voudig international van Hongarije is in Engeland doorgegaan met zijn stormachtige ontwikkeling.

Kerkez staat inmiddels al op 44 officiële wedstrijden namens Bournemouth, waarin hij drie assists gaf. Het Duitse Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 20 miljoen euro. Bij Bournemouth beschikt Kerkez over een meerjarig contract.

Daardoor lijkt het erop dat Liverpool en Manchester United dieper in de buidel moeten tasten om Kerkez los te weken. Het is onbekend of AZ vorig jaar een doorverkooppercentage heeft bedongen.

De club van Arne Slot zoekt al langere tijd naar een linksback om op termijn Andy Robertson op te volgen, terwijl the Red Devils niet langer durven te gokken op de fitheid van Luke Shaw en Tyrell Malacia.

Kerkez was zaterdagavond niet aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, toen Hongarije met 4-0 onderuit ging tegen het Nederlands elftal. De linkspoot moest zich vanwege een blessure afmelden bij zijn land.

AZ nam Kerkez in januari 2022 over van AC Milan, waarna hij al snel wist door te breken in Alkmaar. In 57 officiële wedstrijden namens de Nederlandse club was Kerkez goed voor 5 doelpunten en 8 assists.