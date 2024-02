Milan van Ewijk moet met de billen bloot na zeer gevoelige doelpuntviering

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Milan van Ewijk, die met een opmerkelijke doelpuntviering opzien baarde in Engeland.

Coventry City won dankzij twee doelpunten van spits Haji Wright met 2-1 van Millwall. Van Ewijk deed als rechtervleugelverdediger negentig minuten mee bij The Sky Blues.

Na afloop plaatste het sociale mediateam van Coventry foto's van tijdens en na afloop van de wedstrijd. Op een van die afbeeldingen is Van Ewijk te zien, die vermoedelijk een doelpunt vierde of de fans na afloop bedankte.

Zijn manier van juichen deed veel denken aan de kenmerkende nazigroet van tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog. Coventry verwijderde de afbeelding al snel van de kanalen, maar oplettende fans wisten nog snel een screenshot te grijpen.

Daarop was te zien hoe Van Ewijk zich vlug verontschuldigde. "Ik husselde per ongeluk twee celebrations door elkaar heen. Zie dit alsjeblieft niet als een belediging!"

Als Coventry even later een andere, fatsoenlijke foto van Van Ewijk plaatst, steekt hij de draak met zichzelf en het mediateam. "Ja, dat is een betere foto", reageert hij lachend onder de foto.

