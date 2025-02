Sérgio Conceição neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitschakeling van AC Milan tegen Feyenoord in de Champions League, zo meldt de Portugese coach in een interview aan La Gazzetta dello Sport.

De teleurstelling bij de coach van i Rossoneri was duidelijk na de nederlaag. “We wisten dat we sterker waren, maar we misten kansen die we niet hadden mogen missen”, zei Conceição. “Een tweede goal had ons de controle over de wedstrijd moeten geven, maar dat gebeurde niet.”

Over de rode kaart van Theo Hernández was de coach duidelijk. "Theo kan meer, dat weet ik. Maar het is mijn verantwoordelijkheid dat Milan verloren heeft, niet die van Theo."

Conceiçao nam Hernández nadrukkelijk in bescherming. "Ik ken hem goed en weet dat hij veel meer kan. Maar ik moet hem ook als coach beter helpen."

Conceição legde zijn keuzes uit: "Gimenez had een blessure en speelde met risico, dus besloot ik hem eruit te halen." Wat betreft zijn vervanger, Tammy Abraham: "Met één man minder waren dit mijn keuzes. Als het niet werkt, draag ik de gevolgen."

De trainer gaf aan dat het mentaal nog beter kan. "Er is nog veel werk te doen. De druk bij grote clubs is groot, maar we moeten daar beter mee leren omgaan."

Conceição keek daarnaast terug op de gemiste kansen. "Net als tegen Dinamo Zagreb hadden we de tweede goal moeten maken, maar lieten we die kans liggen."