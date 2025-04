Mikel Arteta uit zorgen over knie van Jurriën Timber met het oog op Champions League-clash tegen Real Madrid

Arsenal versloeg dinsdagavond Fulham in de Premier League (2-1), maar kreeg ook een behoorlijke domper te verwerken. Zowel Gabriel Magalhães als Jurriën Timber vielen geblesseerd uit. Met de kwartfinale in de Champions League tegen Real Madrid in aantocht, genoeg reden voor Mikel Arteta om zich zorgen te maken.

Bukayo Saka maakte na maanden van blessureleed juist zijn rentree bij the Gunners en luisterde die meteen op met een belangrijk doelpunt. Mede door zijn bijdrage verkleinde Arsenal het gat met koploper Liverpool weer tot negen punten.

Een smet op de overwinning was het uitvallen van het tweetal achterin. Gabriel moest de strijd al na een kwartier staken, waarna Timber zich juist een kwartier voor het einde van de wedstrijd liet wisselen. De Nederlander had last van zijn knie.

Arteta werd na de wedstrijd logischerwijs gevraagd naar het uitgevallen duo. “Het is een tegenvaller voor allebei, aangezien het twee spelers zijn die nooit zomaar naar de kant gaan.”

“Gabriel voelde wat in zijn hamstring, maar we weten niet hoe ernstig het is”, aldus Arteta, die daarna ook ingaat op de situatie van Timber. “Voor Timber geldt dat ook. Hij had al wat last in de beginfase van de wedstrijd.”

“Hij kon door, maar op een gegeven moment ging het niet meer. Dat is het minpunt van het hebben van zo’n instelling”, ziet Arteta hoe Timber 77 minuten lang doorspeelde. “Het was inderdaad zijn knie”, zo besluit de Spanjaard.

Het is voor Arteta te hopen dat hij snel weer een beroep kan doen op het tweetal, daar Everton zaterdag alweer wacht in de Premier League. Bovendien staat komende dinsdag de kwartfinale in de Champions League tegen Real Madrid op het programma. Daarin kan hij ook al niet beschikken over Ricardo Calafiori. Ook Ben White is onzeker.