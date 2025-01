Mikel Arteta noemt Carabao Cup-bal als oorzaak voor vele gemiste kansen van Arsenal tegen Newcastle United

Mikel Arteta denkt dat de Carabao Cup-bal een oorzaak is voor de matige schoten van Arsenal tegen Newcastle United (0-2) tijdens het duel van dinsdagavond. De manager van the Gunners vertelt op de persconferentie dat de bal heel anders is vergeleken met de bal die in de Premier League wordt gebruikt. Arsenal verloor door doelpunten van Alexander Isak en Anthony Gordon.

Aan het creëren van kansen lag het niet voor de Londenaren. Arsenal noteerde 23 schoten tegen the Magpies. Slechts drie daarvan gingen op doel. Ondanks dat alle schoten samen 3.09 expected goals waard waren, hield Newcastle-keeper Martin Dúbravka zijn doel dus schoon.

Gabriel Martinelli en Kai Havertz kregen de grootste kansen namens Arsenal in het Emirates Stadium. Eerstgenoemde schoot oog in oog met Dúbravka op de paal, terwijl Havertz van dichtbij wilde binnenkoppen maar de bal met zijn schouder raakte en de kans zo om zeep hielp.

Arteta werd na afloop gevraagd naar de vele gemiste kansen van zijn elftal en wees toen naar de bal die wordt gebruikt in de Carabao Cup. Die bal wordt geproduceerd door Puma, terwijl de bal die in de competitie wordt gebruikt wordt gemaakt door Nike. “We schoten veel ballen over de lat en het is lastig dat deze bal veel vliegt”, aldus de manager.

“Dat hebben we ook besproken, dus er zijn details die we beter kunnen doen. De bal is heel anders vergeleken met de Premier League-bal. Daar moet je je aan aanpassen omdat hij op een andere manier vliegt. Als je hem aanraakt is de grip ook heel anders, dus daar moet je rekening mee houden.”

Arteta wist dat hij niets meer aan het resultaat kon veranderen. “We kunnen het niet meer terugdraaien. Het gaat nu weer om de volgende wedstrijd. Dat is onze wereld, de realiteit van onze wereld.” The Gunners moeten de 0-2 achterstand op 5 februari wegwerken op bezoek bij Newcastle om de finale van de Carabao Cup te halen.

Aanstaande zondag staat het thuisduel met Manchester United op het programma voor de Londenaren. Volgende week woensdag speelt Arsenal de kraker tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur. De achterstand in de Premier League op koploper Liverpool bedraagt zes punten, al heeft de ploeg van Arne Slot wel één wedstrijd minder gespeeld.