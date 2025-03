Mike Verweij heeft via X hard uitgehaald naar Raymond van Meenen, die sinds 1 september vorig jaar actief is als manager scheidsrechterszaken betaald voetbal bij de KNVB. De Ajax-watcher van De Telegraaf uit zijn frustratie, vermoedelijk naar aanleiding van de blunder van Dennis Higler bij Ajax - AZ.

Higler ging in de chaotische topper in de fout, door Alexandre Penetra zijn tweede gele kaart te geven, nadat hij de bal leek te spelen. De verontwaardiging bij AZ was groot en het leek zelfs even alsof ze van het veld wilden stappen. De wedstrijd werd vervolgd en eindigde in 2-2.

Verweij ziet de missers zich weekend na weekend opstapelen en uit openlijk zijn frustratie op Van Meenen. “Hoe vindt Raymond van Meenen inmiddels zelf dat het gaat? De arbitrage is sinds zijn komst naar de KNVB dramatisch”, zo schrijft hij op X.

“Met Dennis Higler tijdens Ajax - AZ als nieuw dieptepunt. Kennelijk zijn alleen Makkelie en Gözübüyük in staat toppers te fluiten”, stelt hij.

Van Meenen kwam begin dit seizoen binnen bij de KNVB, nadat hij zich sinds 2015 actief bleef inzetten voor het voetbal als manager van de jeugdopleiding en voor het vrouwenvoetbal bij Feyenoord. Hier was hij onder andere verantwoordelijk voor de beleidsmatige en beleidsuitvoerende aansturing van de Feyenoord Academy.

Dit seizoen in de Eredivisie is het, voornamelijk de laatste maanden, haast elke week wel raak wat betreft arbitrale fouten. Zo werden doelpunten onterecht afgekeurd en rode kaarten gemist, ook door de VAR.

Zo werd afgelopen vrijdag nog een duidelijke rode kaart gemist door Bas Nijhuis en VAR Danny Makkelie bij Almere City - NAC Breda (1-1). Verweij vindt dus dat het scheidsrechtersdrama te wijten is aan Van Meenen.