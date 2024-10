Mike Verweij weet van interne discussie bij Ajax over terughalen van oude bekende

Mike Verweij zou het geen gek idee vinden als Antony op korte termijn terugkeert bij Ajax. De vaste volger van de Amsterdamse club van De Telegraaf ziet kansen voor de bankzitter van Manchester United, zeker gezien het niveau in de Eredivisie.

''Binnen Ajax is er ook best wel wat twijfel over Antony, wel of niet terughalen'', onthult Verweij maandag in de podcast Kick-off. ''Als die mogelijkheid zich voordoet, want dat is ook nog niet gezegd.''

''Daar is intern een discussie over gaande. Ik zou die discussie zeker na het zien van Weghorst, Klaassen en Traoré gewoon stoppen. Als Antony terugkeert in de Eredivisie, dan waant hij zich in het kinderparadijs'', benoemt de Ajax-watcher nog eens het grote verschil tussen de Premier League en de Nederlandse competitie.

''Want daar kun je gewoon heel makkelijk heel veel scoren. Alleen, bij Ajax leeft de gedachte dat een Braziliaan met veel geld, die het bij Manchester United niet heeft laten zien en ook redelijk in de put zit. Of je die wel moet halen, of dat wel een goede beslissing is. Maar ik denk dat dat wel een goede beslissing is'', geeft Verweij mee aan Ajax.

''Net zoals veel spelers passeert Antony bij Ajax de revue'', voegt de clubwatcher daaraan toe. De vleugelaanvaller ligt bij Manchester United vast tot de zomer van 2027. De Engelse grootmacht heeft tevens de optie om er nog een seizoen aan vast te plakken.

Antony maakte medio 2022 voor circa 100 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. Hij maakte al snel een belangrijke goal tegen Ajax, maar daarna was het vooral kwakkelen geblazen voor de 24-jarige buitenspeler.

De voormalig Ajacied staat ruim twee jaar na zijn entree op 12 doelpunten en 5 assists in 86 wedstrijden in het shirt van Manchester United. Antony zat ook zaterdag tegen Brentford (2-1 winst) 90 minuten op de bank. Manager Erik ten Hag koos op de rechtsbuitenpositie voor Marcus Rashford.