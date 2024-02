Mike Verweij raadt Ajax alternatief van 5 miljoen euro aan voor falende Sutalo

Mike Verweij kan bijna niet geloven hoe Ajax afgelopen zomer liefst 20,5 miljoen euro neertelde voor Josip Sutalo. De journalist van De Telegraaf zag de Kroatische verdediger zondag tegen sc Heerenveen (3-2 verlies) andermaal zwak spelen en vindt dat Ajax beter in eigen land had kunnen zoeken naar een nieuwe centrumverdediger. Verweij noemt daarbij Philippe Sandler van NEC.

Ajax betaalde na lange onderhandelingen met Dinamo Zagreb minimaal 20,5 miljoen voor Sutalo. Dat bedrag kan via bonussen zelfs nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. "Maar als je Philippe Sandler van NEC had gehaald voor vier, vijf miljoen euro - en dat is al veel betaald voor een speler van NEC - dan had hij het gewoon beter gedaan dan Sutalo", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Sandler speelt sinds de zomer van 2022 voor NEC, dat hem transfervrij oppikte bij Feyenoord. In Rotterdam kwam Sandler, die overigens jaren in de jeugd van Ajax speelde, nauwelijks aan spelen toe, maar bij NEC heeft hij de draad opgepikt.

Volgens presentator Pim Sedee wordt Sandler gezien als 'sterkhouder' in Nijmegen. "Dat hebben we gezien in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk" , verzucht Valentijn Driessen, ook aanwezig voor de podcast.

NEC incasseerde afgelopen vrijdag tegen RKC twee tegendoelpunten in de eerste 22 minuten. Sandler maakte een onhandige overtreding op David Min, waarna RKC een strafschop kreeg. "Je moet die jongen niet op één wedstrijd afrekenen hoor, maar...", zegt Driessen, die die zin niet afmaakt.

Driessen zag ook linksback Borna Sosa door de mand vallen tegen Heerenveen. "Je kan Sosa niet eens aanspelen. Je probeert hem te vermijden in de opbouw. Dat lukt heel vaak, soms ook niet. Hij had wel één mooie voorzet in de tweede helft. Die vrije trap richting kruising uit de eerste helft? Het was echt een wijven-vrije trap. Die was zo lang onderweg..."

Ajax heeft al bijna twee seizoenen geen 'normale linksback', concludeert presentator Sedee. "Nee, die loopt nu in Antwerpen", doelt Verweij op Owen Wijndal, die door Ajax is verhuurd aan Royal Antwerp FC. "Daar viel ook van alles op aan te merken hoor. Die deed het echt heel slecht en was ook geblesseerd, maar die zou het beter doen dan Sosa."

