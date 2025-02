Mike Verweij: 'PSV is aan het pokeren. En ik vind dat héél onverstandig'

Ricardo Pepi is de rest van het seizoen uitgeschakeld met een blessure, waardoor Luuk de Jong eigenlijk de enige overgebleven spits is in de PSV-selectie. Jesper Uneken is inmiddels overgeheveld naar de A-selectie, maar toch voorziet Mike Verweij problemen voor PSV in de komende maanden.

''Gaat dat PSV opbreken in de titelstrijd?'', wil presentator Pim Sedee van de Kick-Off-podcast van De Telegraaf weten van zijn tafelgenoten. ''Het legt wel een enorme druk op de schouders van een 34-jarige spits, die heel moet blijven'', verwijst Verweij direct naar Luuk de Jong, de aanvalsleider van de Eindhovense koploper.

''Natuurlijk hebben ze wel een aantal alternatieven. Saibari zou eventueel in de spits kunnen. Dat hebben ze al een keer gedaan geloof ik. Guus Til kan daar ook spelen'', denkt de Ajax-watcher hardop mee met trainer Peter Bosz.

''Maar PSV is wel aan het pokeren. En ik vind dat wel héél onverstandig als je nog op drie fronten actief bent'', oordeelt Verweij dat PSV beter zaken had kunnen doen op de winterse transfermarkt.

Pepi is langdurig uitgeschakeld door zijn knieblessure, zo maakte technisch directeur Earnest vrijdag bekend tijdens de persconferentie. De eerste, globale verwachting was dat hij vier tot twaalf weken uitgeschakeld zou zijn, en nu wordt duidelijk dat de spits de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen.

Rik Elfrink meldde op X dat Pepi zich moet gaan richten op komend seizoen, dat volgens de berichtgeving ‘niet in gevaar komt’. De journalist benadrukt overigens dat het niet gaat om een kruisbandblessure.

In de winterse transferperiode hoopte de Eindhovens clubleiding een (tijdelijke) vervanger voor Pepi binnen te halen, maar over onder meer Noah Ohio (FC Utrecht) en Loum Tchaouna (Lazio) werd uiteindelijk geen akkoord bereikt.