Mike Verweij over basisspeler Ajax: 'Hij heeft met de club afgesproken te kijken of hij een transfer kan maken deze zomer'

Ajax en Brian Brobbey hebben afgesproken dat er na dit seizoen serieus gekeken gaat worden of de 23-jarige spits de Amsterdammers kan verlaten. Dat vertelt Mike Verweij, in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Terwijl Brobbey de eerste spits was, versterkte Ajax zich aan het begin van dit seizoen ook met Wout Weghorst. Veel mensen zetten hun vraagtekens destijds bij die aanwinst, maar het pakt tot dusver goed uit.

Weghorst moet het vooral doen met een rol als invaller, maar was tot dusver wel al goed voor 9 goals en 2 assists voor Ajax, in 28 officiële duels. Brobbey kwam dit seizoen tot 40 officiële wedstrijden: 7 goals, 5 assists.

“Het is wel een gouden zet geweest”, doelt Verweij op het kopen van Weghorst. “Uit bij Heracles was hij goud waard, uit bij NEC, Groningen-thuis, Fortuna-uit en nu dus Willem II.”

“Dus eigenlijk is hij als invaller hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor een puntje of vijftien. En dat is wel heel knap. De kloof met PSV komt grotendeels door Weghorst.”

Valentijn Driessen is vooral benieuwd of Weghorst ook volgend seizoen genoegen neemt met een rol als invaller. “Hij heeft als speler denk ik zo’n beetje de meeste problemen van iedereen met een plaats op de bank. En als hij steeds zo beslissend is als invaller, zou je zeggen dat je hem ook blijft gebruiken als invaller en niet in de basis.”

Daar reageert Verweij weer op. “Ik denk dat Weghorst er zelf wel van overtuigd is dat hij volgend jaar eerste spits is”, vertelt Verweij, die ook weet dat die andere spits, Brobbey, mogelijk vertrekt in de zomer.

“Met Brobbey en zijn management is de afspraak gemaakt dat er na dit seizoen gekeken gaat worden of hij een mooie transfer kan maken die goed is voor Ajax en Brobbey. Nou denk ik dat dat met deze statistieken en vorm wel heel moeilijk wordt, maar ook dat kan over vijf weken weer anders zijn”, besluit Verweij.