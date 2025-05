Mike Verweij: 'Ik denk dat Ajax uiteindelijk ervoor gaat kiezen om Dusan Tadic binnenboord te halen'

Mike Verweij denkt dat Ajax uiteindelijk een poging gaat wagen om Dusan Tadic terug te halen naar de club. Dat zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De 36-jarige Serviër loopt eind juni uit zijn contract bij Fenerbahçe.

“In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken dat Tadic rond is (met Ajax, red.). Daar is absoluut geen sprake van”, benadrukt Verweij. “Er moeten nu een heleboel puzzelstukjes gelegd gaan worden bij Ajax en er zijn heel veel andere prioriteiten.”

“Ik denk dat Ajax hem uiteindelijk weer heel graag binnenboord wil halen. Dat is waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan een rol te krijgen binnen de organisatie”, aldus de journalist.

“Je kan hem wel vergelijken met Ivan Perisic. Dat zijn gewoon de Balkan-jongens die in heel veel opzichten het hele goede voorbeeld geven qua training, voeding, voorop de sportschool in... Dit soort jongens wil je erbij hebben voor de jonge jongens die doorkomen. Ik denk dat Ajax uiteindelijk ervoor gaat kiezen om Tadic binnenboord te halen, áls dat lukt.”

“Dat is heel plausibel, wat Mike zegt”, reageert Valentijn Driessen. “Ik vind wel dat Ajax moet oppassen met heel veel oude spelers. Remko Pasveer, Davy Klaassen, Jordan Henderson, Steven Berghuis... Allemaal van die oude gasten. Dat moet je ook niet hebben.”

“Francesco Farioli komt uit de Italiaanse voetbalcultuur. Daar is het wel heel normaal om jongens boven de dertig te behouden voor de selecties, maar ik zie veel liever een verversing van onderaf in plaats van wéér iemand halen. Straks krijg je ook de discussie over Daley Blind, dat is de volgende die dan terug moet komen. Je moet ook niet in het verleden leven”, aldus Driessen.

“Het is ook wat je die gasten voorspiegelt”, haakt Verweij in. “Als je tegen Tadic zegt: ‘Je kan komen, maar verwacht niet dat je gegarandeerd in de basis staat’, dan denk ik wel dat het een type is dat er alles aan gaat doen om zo snel mogelijk wél in de basis te staan. Als je dat zegt, dan is de keuze aan hem of hij wil komen.”