Mike Verweij: ‘Hoe met hem wordt omgesprongen, vind ik echt schandalig’

Maandag, 6 november 2023 om 19:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:16

Dat Anwar El Ghazi uiteindelijk is ontslagen door 1. FSV Mainz, zorgt voor verbazing bij Valentijn Driessen. Volgens hem is er door de Duitse club zelfs een precedent geschapen met het wegsturen van de vleugelaanvaller, die zijn contract zag worden verscheurd door de diverse posts op Instagram over het conflict tussen Israël en Palestina.

"Ik vind het belachelijk dat je eigenlijk geen eigen mening meer mag hebben", steekt Driessen maandag van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat je dus bepaalde dingen moet zeggen van een club en dat je in feite monddood wordt gemaakt. En als je niet luistert, dat je dan vervolgens wordt ontslagen."

"In feite is dat wel een precedent en ik moet eerlijk zeggen: Bayern München en Mazraoui hebben dat op een andere manier opgelost." De voormalig Ajacied raakte net als El Ghazi in opspraak door enkele pro-Palestijnse posts op Instagram, maar werd uiteindelijk niet geschorst of weggestuurd. Mazraoui mocht na een verhelderend gesprek met de clubleiding weer aansluiten bij de A-selectie.

"En dan kan iedereen wel zeggen: 'Duitsland, met alles dat er is gebeurd in 40-45, dat ze zich verantwoordelijk voelen. En als het maar een beetje riekt tegen Israël en dergelijke'. Maar dan denk ik: Je moet wel iedereen zijn eigen mening gunnen". Presentator Pim Sedee voegt toe dat El Ghazi best succesvol kan zijn wanneer hij zijn ontslag bij Mainz aanvecht.

Mike Verweij mengt zich ook in de discussie: "Voorlopig moet El Ghazi vrezen, want volgens mij is er een Duitse politicus (Volker Beck, red.) die aangifte heeft gedaan tegen Mazraoui. En dat hangt ook El Ghazi boven het hoofd. Dat zou wel heel erg triest zijn. Kijk, hoe oneens je het er ook mee bent, de vrijheid van meningsuiting is een gigantisch groot goed. Hoe met El Ghazi wordt omgesprongen, vind ik echt schandalig."

Afellay

Ibrahim Afellay sprak zondag in Studio Voetbal eveneens zijn verbazing uit over het ontslag van El Ghazi. "Wat heeft deze jongen nou verkeerd gezegd? Hij heeft toch ook uitgelegd hoe hij de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' geïnterpreteerd heeft? Als je ziet hoe dat bij Noussair Mazraoui is opgelost bij Bayern München... hij heeft zich ook daarover uitgesproken. Dat hij tegen alle vormen van haat is", nam de oud-speler het openlijk op voor El Ghazi.

Ontslag El Ghazi

El Ghazi werd aanvankelijk op het matje geroepen door Mainz voor een post waarin hij de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' zette. Daarna publiceerde Mainz een statement waarin El Ghazi zijn excuses zou aanbieden, maar de aanvaller kon zich daar niet in vinden en kwam zelf met een nieuw statement op Instagram. Daarin nam hij onder meer afstand van excuses. Mainz besloot vrijdag om El Ghazi te ontslaan.