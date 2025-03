Mike Verweij vertrouwt onpartijdigheid Serdar Gözübüyük niet en pleit voor andere arbiter bij PSV - Ajax

Mike Verweij is niet geheel tevreden met de keuze van de KNVB om Serdar Gözübüyük aan te stellen als scheidsrechter bij de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax. De journalist maakt in de podcast Kick-off van De Telegraaf duidelijk dat hij niet volledig overtuigd is van de onpartijdigheid van de scheidsrechter en hij legt uit waarom er beter een andere arbiter op het veld kan staan.

In de podcast geeft Verweij weliswaar aan dat hij verwacht dat Gözübüyük de wedstrijd in goede banen zal leiden, maar tegelijkertijd benadrukt de journalist dat hij het een ‘slechte aanstelling’ vindt van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Gözübüyük had overigens ook de leiding over het duel tussen Ajax en PSV (3-2) eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik zou liever Danny Makkelie of een buitenlandse scheidsrechter bij deze wedstrijd zien. Szymon Marciniak of Clément Turpin bijvoorbeeld”, zo begint Verweij. “Ik leg uit waarom.”

“Laat ik beginnen met te zeggen dat ik Gözübüyük een gigantisch goede scheidsrechter vind en dat ik er honderd procent vertrouwen in heb dat hij compleet onbevooroordeeld die wedstrijd in gaat. Maar toch gaan sommige dingen in je hoofd zitten.”

“Gözübüyük heeft heel lang geworsteld met het beruchte duel tussen Feyenoord en PSV uit 2022, waarin hij een penalty gaf aan Feyenoord na een handsbal van Mauro Júnior. Die handsbal leverde Ajax het kampioenschap op.”

“Toen heeft hij de voorbereiding erna zelf gevraagd of hij aan PSV de nieuwe spelregels mocht uitleggen. Daar is hij door het stof gegaan. Daarna kwam er een wedstrijd tussen PSV en RKC, waarna keeper Etienne Vaessen woest was omdat Gözübüyük in het voordeel van PSV floot. Daarnaast benadrukte Willem van Hanegem, de oude buurman van Gözübüyük, in zijn column dat Ajax dit seizoen alles meekrijgt van de arbitrage.”

“Ik geloof in Gözübüyük, maar dit gaat in je hoofd zitten...”, stelt Verweij, die direct onderbroken wordt door collega Valentijn Driessen. “Mike, Mike... Leuk verhaal, maar denk je dat de discussies tussen Makkelie en Peter Bosz dan niet in het hoofd gaat zitten? Gözübüyük is veel beter in vorm dan Makkelie en hij is de beste keuze”, bagatelliseert Driessen.