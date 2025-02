Mike Verweij denkt dat alleen deze twee spelers van Ajax iets toevoegen aan PSV

Valentijn Driessen constateert dat PSV door een sportieve crisis gaat. De chef voetbal van De Telegraaf schrok afgelopen woensdag tijdens het met 1-2 verloren bekerduel met Go Ahead Eagles met name van één speler aan Eindhovense kant.

''Ik zie Joey Veerman nog staan na de wedstrijd tegen Almere City FC (1-7 overwinning in augustus, red.). 'Wat heb ik hier nog te zoeken?', zei hij. En hij zette toen twee man vrij voor de goal. Hij scoorde volgens mij zelf niet'', brengt Driessen in herinnering in de podcast Kick-Off.

''En als je hem tegen Go Ahead ziet bij die goal... Ja, dat is echt verschrikkelijk gewoon. Die Edvardsen start vijf meter achter hem, en eindigt drie meter vóór hem. Dat kan natuurlijk niet'', is Driessen zeer kritisch op het optreden van Veerman in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

''Hij is natuurlijk ook geslachtofferd door Ronald Koeman'', verwijst Driessen naar de absentie van de PSV'er in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. ''Dat komt door dit soort wedstrijden en acties. Want Veerman geeft gewoon niet thuis als er verdedigd moet worden.''

Collega Mike Verweij ziet ook dat Veerman én Jerdy Schouten ondermaats presteren bij PSV. ''Vorig jaar was het nog het best denkbare duo op een middenveld dat je kon bedenken. En nu wordt er geroepen dat PSV behoefte heeft aan een type-Clasie.''

''Het is ook een beetje het opportunisme van de voetballerij. Want wat vorig jaar geweldig was, kan er nu opeens niks meer van. PSV zit gewoon in een hele slechte fase. Het is niet zo dat ze er helemaal niks meer van kunnen, want dan hadden ze ook niet het niveau van vorig jaar aangetikt'', aldus de Ajax-watcher van de landelijke krant.

''En het rare is, als je de opstellingen naast elkaar legt. Hoeveel Ajax-spelers zou je er bij PSV inzetten?'', vraagt Verweij zich hardop af. ''Hato. Pasveer misschien, als je Benítez af en toe ziet grabbelen. Maar daar houdt het eigenlijk wel mee op, denk ik. Ajax heeft kwalitatief een veel mindere selectie. ''