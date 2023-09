Mike Verweij: ‘Belgen vrezen de terugkeer van Marc Overmars bij Ajax’

Maandag, 25 september 2023 om 17:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:59

In België leeft de vrees dat Ajax Marc Overmars zal vragen om terug te keren in de Johan Cruijff ArenA, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Ajax-watcher voegt daar meteen aan toe dat het onwaarschijnlijk is dat de technisch directeur van Royal Antwerp FC daadwerkelijk teruggaat naar Amsterdam.

Ajax beleefde zondag een ontluisterende middag tegen Feyenoord (0-3 achterstand bij staking in minuut 55). Sven Mislintat, die pas vier maanden in dienst was bij de club, werd diezelfde avond nog ontslagen. De harde kern van Ajax schreeuwde in het stadion om een rentree van Overmars, die in februari 2022 op non-actief gezet werd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De oud-linksbuiten ging die zomer aan de slag bij Antwerp en wordt ook daar bewierookt om zijn vakmanschap. Antwerp werd onder leiding van trainer Mark van Bommel, die door Overmars werd aangesteld, in mei op een zinderende slotdag kampioen van België.

"De Gazet van Antwerpen wilde vandaag met me bellen, vooral om te horen dat Overmars niet deze kant op zou komen", aldus Verweij. "Die vreest leeft echt in België. Ze zijn er een beetje bang voor, maar ik denk dat dat niet nodig is. De harde kern van Ajax riep daar om, maar die heeft volgens mij even geen recht van spreken meer." Na de staking tegen Feyenoord braken rellen uit rond de Johan Cruijff ArenA en moest de ME optreden met onder meer politiepaarden en traangas.

Verweij denkt dat Overmars zelf ook niet terug zou willen. "Ik denk niet dat hij nog een keer dat wespennest in zou willen, ook gezien de situatie rondom zijn hart." De technisch directeur liep eind 2022 een hartinfarct op, waardoor 45 procent van het orgaan afstierf. Overmars kampt nog altijd met de nasleep daarvan. "Ik denk ook niet dat de familie van Overmars erop zit te wachten om terug te gaan naar Ajax."

Ook vanuit Ajax-perspectief ligt een nieuwe functie voor Overmars lastig, legt Verweij uit. "Ik vind dat iedereen een tweede kans verdient, maar Ajax heeft besloten om het op deze manier te doen." Overmars werd zonder pardon op straat gezet. "Ze hadden hem ook kunnen schorsen voor een paar maanden om aan zichzelf te werken. Cursussen kunnen laten doen, excuses maken aan die vrouwen... Maar dat is allemaal niet gebeurd. Die vrouwen werken ook nog bij Ajax. Hun belang staat nu voorop."